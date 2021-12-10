Озорной лягушонок Crazy Frog вернулся с новым клипом

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В сети состоялась премьера нового клипа проекта Crazy Frog на трек "Tricky". В этот раз озорного синего лягушонка решили сделать гендерно нейтральным.
Иногда они возвращаются...
Трек "Tricky" является мэшапом популярных рэп-хитов. Создатели проекта заимствовали музыку из песни исполнительницы Millie B «M to the B», а слова из трека «It's tricky» группы RUN DMC.
Персонаж Crazy Frog стал широко известен после клипа 2005 года на ремикс «Axel F». Создал сумасшедшего синего лягушонка шведский дизайнер Эрик Вернквист для рингтон-провайдера Jamster.
Персонаж Crazy Frog стал широко известен после клипа 2005 года на ремикс «Axel F». Создал сумасшедшего синего лягушонка шведский дизайнер Эрик Вернквист для рингтон-провайдера Jamster.
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в следующем клипе он будет трансвеститом
спасибо, но не надо
А так - что тему Гарольда Фальтермайера в очередной раз перепаскудили, что Run DMC...