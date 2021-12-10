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Озорной лягушонок Crazy Frog вернулся с новым клипом

Озорной лягушонок Crazy Frog вернулся с новым клипом (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 11:05
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: crazy frog   в мире   видео   клип   музыка   премьера   
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В сети состоялась премьера нового клипа проекта Crazy Frog на трек "Tricky". В этот раз озорного синего лягушонка решили сделать гендерно нейтральным.

Иногда они возвращаются...

Трек "Tricky" является мэшапом популярных рэп-хитов. Создатели проекта заимствовали музыку из песни исполнительницы Millie B «M to the B», а слова из трека «It's tricky» группы RUN DMC.

Персонаж Crazy Frog стал широко известен после клипа 2005 года на ремикс «Axel F». Создал сумасшедшего синего лягушонка шведский дизайнер Эрик Вернквист для рингтон-провайдера Jamster.

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Метки: crazy frog   в мире   видео   клип   музыка   премьера   
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8  комментариев
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5k
hhwost Час назад
понятно
в следующем клипе он будет трансвеститом
спасибо, но не надо
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5k
Tim_G 5 минут назад
Если бы не дебиловатый лягушонок - с пипеткой или без, клип мож и зашёл бы...

А так - что тему Гарольда Фальтермайера в очередной раз перепаскудили, что Run DMC...
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21k
Андрей Иванов 7 минут назад
Так себе. После первого - вообще отстой
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1k
БУЛЬБАШ 9 минут назад
А писюндрик где ???
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57k
Парагвайский шпион 47 минут назад
Зачем письку убрали? Да и сюжет - фигня.
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2k
lekha-fil 52 минуты назад
Фигня.
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