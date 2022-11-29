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Группа Metallica порадовала поклонников новой песней и клипом

Группа Metallica порадовала поклонников новой песней и клипом

Автор:
29 ноября 2022 08:14
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: metallica   Музыка   в мире   видео   интересно   клип   метал   
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Легендарная группа Metallica выпустила сингл и клип «Lux Æterna» и анонсировали первый за шесть лет альбом. Пластинка получила название «72 Seasons» и выйдет в апреле 2023 года.
Альбом будет содержать 12 треков общей продолжительностью более 77 минут. Наполненный яркими визуальными эффектами клип был снят в Лос-Анджелесе в начале ноября.

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Метки: metallica   Музыка   в мире   видео   интересно   клип   метал   
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1  комментарий
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Takerey 4 минуты назад
Эх. Молодой волосатый Хэт в черной безрукавке - эротическая мечта детства)))
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