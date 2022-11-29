Группа Metallica порадовала поклонников новой песней и клипом

Легендарная группа Metallica выпустила сингл и клип «Lux Æterna» и анонсировали первый за шесть лет альбом. Пластинка получила название «72 Seasons» и выйдет в апреле 2023 года.

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Альбом будет содержать 12 треков общей продолжительностью более 77 минут. Наполненный яркими визуальными эффектами клип был снят в Лос-Анджелесе в начале ноября.