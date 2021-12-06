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Наказание за неправильную парковку

Наказание за неправильную парковку (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 09:22
Метки: Автомобиль   авария   в мире   видео   машинист   поезд   происшествие   
958
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Машинист грузового поезда снял последние секунды жизни автомобиля, припаркованного вплотную к железной дороге.
Машинист и большая "зажигалка".

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Метки: Автомобиль   авария   в мире   видео   машинист   поезд   происшествие   
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5  комментариев
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15
Паисий 41 минуту назад
Господи, да как же это мило))) Иногда утром, выезжая из двора, я тоже хочу быть на тепловозе.
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2k
Vlamir 13 минут назад
Вот это сервис! И транспортировка и утилизация быстро и бесплатно!
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2k
Natali Полчаса назад
карусееель, карусееель, этоооо рааадооость дляяя наааас
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54k
Алекс Юстасов 36 минут назад
Прекрасное лекарство от болезни "бмв головного мозга"!
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