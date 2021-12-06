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Машинист грузового поезда снял последние секунды жизни автомобиля, припаркованного вплотную к железной дороге.
Машинист и большая "зажигалка".
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Метки: Автомобиль авария в мире видео машинист поезд происшествие
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