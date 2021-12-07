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Аладдин пролетел на ковре-самолете по Дубаю

Аладдин пролетел на ковре-самолете по Дубаю (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 11:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Реакция   в мире   видео   доска для серфинга   дубай   ковер самолет   лонгборд   
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Пользователь Youtube под ником RhyzOrDie сделал свою версию ковра-самолета из электрического лонгборда и подручных материалов. Затем он надел костюм королевского альтер-эго Аладдина принца Али и прокатился на своем необычном транспортном средстве по улицам Дубая.
Кроме того, парень полетал на своем ковре еще и над морем. Для этого он заменил лонгборд на доску для серфинга с мотором.

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Метки: Реакция   в мире   видео   доска для серфинга   дубай   ковер самолет   лонгборд   
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ACU900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Вася 24 минуты назад
Ссылка coub.com
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SHAGREEN Час назад
Принц Али, ну а точней Али Абауа-а-а-а-а
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