Аладдин пролетел на ковре-самолете по Дубаю

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Пользователь Youtube под ником RhyzOrDie сделал свою версию ковра-самолета из электрического лонгборда и подручных материалов. Затем он надел костюм королевского альтер-эго Аладдина принца Али и прокатился на своем необычном транспортном средстве по улицам Дубая.
Кроме того, парень полетал на своем ковре еще и над морем. Для этого он заменил лонгборд на доску для серфинга с мотором.
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