Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России

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В сети набирает популярность новый провокационный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна на песню "Ich hasse Kinder". В видео снялись шоумен Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова.
Внимание! Содержимое клипа может шокировать
Премьера клипа, название которого можно перевести как «Я ненавижу детей», состоялась 1 июня в Международный день защиты детей. Фронтмен Rammstein не изменил себе и выпустил крайне эпатажное и мрачное видео.
Видеоряд посвящен проблеме травли детей сверстниками (буллинге) и возможным последствиям для агрессоров.
Видеоряд посвящен проблеме травли детей сверстниками (буллинге) и возможным последствиям для агрессоров.
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