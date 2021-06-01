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Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России

Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 01:17
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Тилль Линдеманн   видео   день защиты детей   клип   музыка   премьера   
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В сети набирает популярность новый провокационный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна на песню "Ich hasse Kinder". В видео снялись шоумен Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова.

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Метки: Тилль Линдеманн   видео   день защиты детей   клип   музыка   премьера   
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Колыванец Полчаса назад
Может кто перевод запостит?
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