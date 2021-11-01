FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 814 постов • 339 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Музыкальный портал 
Клип недели: Оззи Осборн и Лемми побеждают адских тварей в анимационном видео Hellraiser

Клип недели: Оззи Осборн и Лемми побеждают адских тварей в анимационном видео Hellraiser (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 10:44
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Hellraiser   Motorhead   Лемми Килмистер   Оззи Осборн   видео   знаменитости   клип   музыка   музыкальное видео   
98
1
1
В сети состоялась премьера анимационного клипа Hellraiser, в котором Оззи Осборн вместе с Лемми(1945-2015) из Motörhead отражают вторжение пришельцев и адских тварей. Выпуск видео приурочен к релизу переиздания альбома Осборна "No More Tears" 1991 года.
Песня Hellraiser была написана в соавторстве с Лемми (Иэном Фрейзером Килмистером) для альбома "No More Tears". Позже Motörhead выпустили свой собственный вариант песни с незначительными лирическими измененими.

Оззи прокомментировал видео следующими словами:

"Я так рад, что нам удалось почтить память моего дорогого друга Лемми этим видео. В клипе мы вдвоем тусуемся и попадаем в неприятности, как это часто случалось с нами в реальной жизни".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Hellraiser   Motorhead   Лемми Килмистер   Оззи Осборн   видео   знаменитости   клип   музыка   музыкальное видео   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
SuperTroll Полчаса назад
Оззи батя всея хеви металла! Лемми r.i.p.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Атанас Раков 18 минут назад
[мат]!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658k
NAZARETH Полчаса назад
Вижу Оззи - ставлю ЛАЙК !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Отрадно видеть как Оззи и Ленни противостоят Аду,в то время как хипстеры и прочие дырявые отмечают хэлуин,и примеряют на себя образы всякой нечисти. Давно пора слать на йух все эти холуи-ны и дни святого Вазелина!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
514
Вадим Курбатов Полчаса назад
We a Motorhead and we play rock-'n'-roll!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» "Ты самая красивая из всех кого я знал": хит из 2000-х "Ты самая красивая из всех кого я знал": хит из 2000-х Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России Почувствуй себя старым: как сейчас выглядят музыканты из группы Aqua Почувствуй себя старым: как сейчас выглядят музыканты из группы Aqua Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве "Мир изменился, он стал другим...": группа ДДТ выпустила клип про 2020-й год "Мир изменился, он стал другим...": группа ДДТ выпустила клип про 2020-й год
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

524650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
Единственная в России скальная торпедная батарея «Сиебруниеми»
3
18
Единственная в России скальная торпедная батарея «Сиебруниеми»
Набирающие популярность в сообществах
ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов Боруссии Дортмунд
0
3
ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов Боруссии Дортмунд
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
5
6
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#приколы#Ynews#в мире#забавно#прикол#знаменитости#позитив
#интересно#история#смешные#фотографии#познавательно#дети#СССР#музыка#Китай#сарказм
#фото#картинки#кино#прикольные#подборка#животные#на различный вкус#город#комментарии#сатира
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби

На что жалуетесь?

Вернуться