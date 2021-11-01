Клип недели: Оззи Осборн и Лемми побеждают адских тварей в анимационном видео Hellraiser

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В сети состоялась премьера анимационного клипа Hellraiser, в котором Оззи Осборн вместе с Лемми(1945-2015) из Motörhead отражают вторжение пришельцев и адских тварей. Выпуск видео приурочен к релизу переиздания альбома Осборна "No More Tears" 1991 года.
Песня Hellraiser была написана в соавторстве с Лемми (Иэном Фрейзером Килмистером) для альбома "No More Tears". Позже Motörhead выпустили свой собственный вариант песни с незначительными лирическими измененими.
Оззи прокомментировал видео следующими словами:
"Я так рад, что нам удалось почтить память моего дорогого друга Лемми этим видео. В клипе мы вдвоем тусуемся и попадаем в неприятности, как это часто случалось с нами в реальной жизни".
Оззи прокомментировал видео следующими словами:
"Я так рад, что нам удалось почтить память моего дорогого друга Лемми этим видео. В клипе мы вдвоем тусуемся и попадаем в неприятности, как это часто случалось с нами в реальной жизни".
В недавнем интервью музыкант вспомнил их многолетнюю дружбу:
"Я отлично повеселился с Лемми. Вы просто не могли быть серьезным рядом с ним. Даже просто сочиняя песни, мы инстинктивно могли сказать, будет ли это хорошо или нет. Мы всегда ходили в паб и по-настоящему смеялись. Он вел настоящий рок-н-ролльный образ жизни, и я ужасно скучаю по нему."
"Я отлично повеселился с Лемми. Вы просто не могли быть серьезным рядом с ним. Даже просто сочиняя песни, мы инстинктивно могли сказать, будет ли это хорошо или нет. Мы всегда ходили в паб и по-настоящему смеялись. Он вел настоящий рок-н-ролльный образ жизни, и я ужасно скучаю по нему."
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Метки: Hellraiser Motorhead Лемми Килмистер Оззи Осборн видео знаменитости клип музыка музыкальное видео
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