Клип недели: Оззи Осборн и Лемми побеждают адских тварей в анимационном видео Hellraiser

В недавнем интервью музыкант вспомнил их многолетнюю дружбу:



"Я отлично повеселился с Лемми. Вы просто не могли быть серьезным рядом с ним. Даже просто сочиняя песни, мы инстинктивно могли сказать, будет ли это хорошо или нет. Мы всегда ходили в паб и по-настоящему смеялись. Он вел настоящий рок-н-ролльный образ жизни, и я ужасно скучаю по нему."

2021-11-01T10:44:04+03:00