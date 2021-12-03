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Блондинка рассказала, почему отшивает русских мужчин в Дубае

Блондинка рассказала, почему отшивает русских мужчин в Дубае (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 08:05
Метки: Девушка   Москва   видео   дубай   знакомства   мнение   мужчины   отшила   
498
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Переехавшая из Москвы в Дубай девушка рассказала, как отказала трём русским мужчинам. Героине ролика не нравятся, когда ухажеры не помогают ей бесплатно и что-то требуют за свои подарки.
"Ты мужчина или что?!"

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Метки: Девушка   Москва   видео   дубай   знакомства   мнение   мужчины   отшила   
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14  комментариев
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35k
Антон Час назад
Страшна! На такое кто-то позарился? Только извращенцы!
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450
Вжик 12 минут назад
Ну ППЦ, ТП...
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2k
Domax3000 17 минут назад
Такое разочарование в самом начале жизненного пути! Бедная девочка... Да ещё и вдали от Родины.
Такое разочарование в самом начале жизненного пути! Бедная девочка... Да ещё и вдали от Родины.Посмотреть
Такое разочарование в самом начале жизненного пути! Бедная девочка... Да ещё и вдали от Родины.
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141
Javier Полчаса назад
Отшила трёх классных, богатых русских мужиков. Сказки какие то рассказывает. Спит и мечтает как стать содержанкой хотя бы у одного уродливого и не особо богатого, при этом сосать придется каждый день. Сама небось официанткой там работает или максимум хостесом, хотя второе вряд ли.
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37k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Я вообще думала, что это голова манекена))))))
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3k
ezhik 40 минут назад
это же на сколько изголодаться нужно, чтоб предлагать ей...секс))
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164
Мурчелло 42 минуты назад
Она в шоках.Кого только п-да не рожает .
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5k
Кирилл 50 минут назад
Вот же и правда удивительно. Разочаровалась в благотворительности:))
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973
Ян 55 минут назад
Где уже мем с медведем?
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3k
Egoro 56 минут назад
Достали постить этих имбецильных "красоток". Интересно, их где-то на одной фабрике штампуют?
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101
ЛикБез 59 минут назад
На неё ещё кто-то клюнул????
Да она выглядит как третьесортная шлюха...
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101
ЛикБез Egoro 3 минуты назад
Тогда чего она возмущается когда её ПОКУПАЮТ?
Или мозг отсутствует напрочь?
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