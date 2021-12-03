Блондинка рассказала, почему отшивает русских мужчин в Дубае

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Переехавшая из Москвы в Дубай девушка рассказала, как отказала трём русским мужчинам. Героине ролика не нравятся, когда ухажеры не помогают ей бесплатно и что-то требуют за свои подарки.
"Ты мужчина или что?!"
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Да она выглядит как третьесортная шлюха...
Или мозг отсутствует напрочь?