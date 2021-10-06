Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео)

В Москве подросток прыгнул под приближающийся поезд метро и остался цел

Из жизни тиктокеров: парень помыл ноги антисептиком в метро

Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке

Неравнодушный москвич спас упавшего на рельсы в метро мужчину

В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по...