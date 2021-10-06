Поведенческие схемы метро (30 картинок) Если вы часто пользуетесь метро, то этот пост придется вам по душе. Очень уж правдиво.
Всякие нехорошие люди отмечены красным цветом.

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Поведенческие схемы метро (30 картинок)