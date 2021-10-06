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В метро Москвы женщина неудобно стояла в вагоне и мешала проходу других людей, что привело к конфликтной ситуации. Один из пассажиров запечатлел словесную перепалку в вагоне на видео.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Для тиктока?
1. Мы не видим начало конфликта, с чего началось, как себя автор повел. То есть, у нас нет информации конфликта с другой стороны.
2. Зачем стоять и провоцировать? Прошел дальше и нет конфликта, но нет, так лайков не собрать, надо стоять и снимать. Зачем вообще с такими разговаривать, если видишь, что неадекватная тетка?
3. Порой реально бесят, что стоишь в метро, и народ табуном идет, как в переходе, как будто те минута - 2 спасут от конца света. Ладно, в свободных поездах, ходят, но блин, поезда иногда качает, а ходоки не держатся - привет по ногам
жду минусов от терпил и любовников автора
Прыщи> не дают> прыщи
Всякие нехорошие люди отмечены красным цветом.
Смотрим и читаем далее!
Одни хотят снимать, другие сниматься,находят же друг-друга.
что за каша в головах у некоторых....
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P.S. Я конечно могу быть полностью не прав, но ситуация не однозначная, без начала конфликта судить глупо.
Что не мешает Вам категорично заявить что они мудаки.
В стиле-"Я свидетель,я свидетель!!!А что случилось?"