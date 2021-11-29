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Москвичка получила травмы после падения с поручня эскалатора

Москвичка получила травмы после падения с поручня эскалатора (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 09:06
Метки: Девушка   Москва   Травма   Эскалатор   видео   падение   
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В одном из московских торговых центров 17-летняя девушка решила прокатиться на поручне эскалатора. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала с высоты нескольких метров.
Инцидент произошел в 23:46 27 ноября в торговом центре на проспекте Мира. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

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Метки: Девушка   Москва   Травма   Эскалатор   видео   падение   
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18  комментариев
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40k
dima423 Час назад
теперь из за этой идиотки у людей проверки и проблемы... а вообще то это ее проверять надо на умственную полноценность...
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1k
Наташа Гадова 7 минут назад
"Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения"? Там что, маты надо было положить?
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1k
Andrey 9 минут назад
какая проверка? какое наказание ТЦ? в правилах пользования эскалатором черным по белому написано все
меня как-то в одном ТЦ не пускали на эскалатор с коляской, при этом ребенок был у жены на руках а коляска сложена, но в правилах было написано что с колясками нельзя, пришлось искать где там лифт
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1k
Borman 16 минут назад
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5k
Алексей Полчаса назад
Бестолочь навернулась, а накажут какого-нибудь Васю который эскалатор обслуживает)
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4k
aleksei Полчаса назад
У девки нет мозгов, а накажут торговый центр, подруга то по-умнее оказалась, с другой стороны села
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1k
Victor 47 минут назад
шредер надо там ставить
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2k
AndreyOnovamnado 48 минут назад
Были бы мозги, было б сотрясение©
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12k
DjnZ 49 минут назад
Прокуратуре надо проверить в первую очередь, что она вообще делала в 23:46 в ТЦ. Она уже (кажется) в 22-00 должна быть дома. Спросить с родителей.
А так..., хорошая штука, для выведения дебилов.
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9k
Vacony 51 минуту назад
какая проверка ? дура решила что самая цирковая - оказалось что всему надо учиться
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19k
SolomonA 53 минуты назад
Мозг не пострадал..
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21k
Matrosskin 56 минут назад
Лучше кобылу эту на дееспособность проверить. Ну, зато явно без сотрясения мозга обошлось - нечего сотрясать...
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23k
Тигран Саркисян 58 минут назад
А что тут сказать , 17 лет а мозгов ноль.
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4
Mr. Intereskin Час назад
Не обдуманный поступок. Девушке скорейшего выздоровления.
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4
Mr. Intereskin Игорь 45 минут назад
В следующий раз она подумает и не сделает подобного.
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