Москвичка получила травмы после падения с поручня эскалатора

Инцидент произошел в 23:46 27 ноября в торговом центре на проспекте Мира. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.



«Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.