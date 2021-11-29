Москвичка получила травмы после падения с поручня эскалатора

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В одном из московских торговых центров 17-летняя девушка решила прокатиться на поручне эскалатора. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала с высоты нескольких метров.
Инцидент произошел в 23:46 27 ноября в торговом центре на проспекте Мира. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.
«Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.
«Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.
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меня как-то в одном ТЦ не пускали на эскалатор с коляской, при этом ребенок был у жены на руках а коляска сложена, но в правилах было написано что с колясками нельзя, пришлось искать где там лифт
А так..., хорошая штука, для выведения дебилов.