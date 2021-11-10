Мужчина ответил на провокационные вопросы юной феминистки

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Мужчина посмотрел видео поддерживающей идеи современного феминизма блогерши и решил прокомментировать вещи, которые её тревожат. Согласны ли вы с его позицией?
Юная леди, можно ли проехать с вами в одном лифте?
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Новости партнёров
"мужчин ненавидеть проще"
это слова одной известной фемки... что еще добавить?
Зато для окружающих такие "провокационные вопросы" - маркер ТП и отставания в развитии.
Эммм, я правильно понимаю что борцуха за "равные права" женщин не понимает почему мужчина входя в лифт не спрашивает разрешения войти туда??? Может по тому что "права" равны как бы по их принципу же!!!)))
В нормальном общества существует балланс прав и обязанностей. Нет прав без обязанностей и обязанностей без прав.
Современный феменизм борется за то, чтобы у женщин было как можно больше прав и НИКАКИХ обязанностей, - поэтому он вреден для общества. (Тоже самое можно сказать и про ювенальщиков.)
В РФ у женщин прав по закону и правоприменительной практике больше чем у мужчин - это юридический факт.
Моника Беллуччи "Женщина должна бороться за свою независимость даже если для этого ей придется стать проституткой"
Русские феминистки в фемсообществе ВК "В патриархальном обществе можно достичь успеха только благодаря бытовой проституции".
"Мужчины придумали брак чтобы не платить за секс"
Машины, телефончики для содержанок по всему миру это миллиарды и миллиарды долларов + сотни тысяч молоденьких девушек проституток желающих стать независимыми + деградация населения
Бизнес... ничего личного...