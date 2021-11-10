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Мужчина ответил на провокационные вопросы юной феминистки

Мужчина ответил на провокационные вопросы юной феминистки (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 09:05
Метки: видео   женщины   люди   мнение   мужчины   феминизм   
37590
1
1
Мужчина посмотрел видео поддерживающей идеи современного феминизма блогерши и решил прокомментировать вещи, которые её тревожат. Согласны ли вы с его позицией?
Юная леди, можно ли проехать с вами в одном лифте?

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Метки: видео   женщины   люди   мнение   мужчины   феминизм   
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43k
Андрей Бертон День назад
Почему я не поддерживаю феминизм, наверное потому что феминизм это не за равноправие женщин с мужчинами, феминистки борются за верховенство женщин только по половому признаку. .
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84
Михаил Андреев 43 минуты назад
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167k
Aion 57 минут назад
почему хочется плюнуть в [мат] этой сучке?
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115
BOBeR 2 часа назад
Чуваку кстати на радио работать бы ведущим, у него норм язык подвешен
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581
Warlocktv 2 часа назад
К сожалению эти вопли по поводу феминизма больше всего ударяют именно по самим женщинам. Все лозунги феминизма пытаются вбить нормальной женщине то, что она никто по сравнению с мужчиной и нужно за что-то бороться, что бы стать равной.
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47
Татьяна Домбровская 2 часа назад
Мне понравилось,когда Мясников ("О самом главном" т.к.Россия)ответил феминистке,которую он попытался пропустить впереди себя,а та этим возмутилась.А он ответил ей:"Я это делаю не для вас,а для себя."
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62
Ярослав Мовчун 2 часа назад
"феминизм - это не про защиту женщин"
"мужчин ненавидеть проще"

это слова одной известной фемки... что еще добавить?
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307
АлоКин 2 часа назад
Когда мужик подкован в вопросах феминизма лучше чем недофемка)))
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1k
max 4 часа назад
Лак намазала, волосы покрасила, брови сделала, армотуру(брикеты) налепила. И для кого это все? Люби свое тело таким какое оно есть. Будь жирная и волосатая как все вонючии феменистки. Она даже не знает что такое феменизм. Феменизм, это когда отвратительные недочеловеки, хотят возвысить себя над хорошими людьми. А молодая барышня из поста, просто думает что речь идет о этикете между леди и джентльменом. ФЕМЕНИСТКИ, ВЫ ВОНЮЧИИ ПРО С ТИТУТКИ.
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8k
woo 5 часов назад
Первый раз вижу симпатичную феминистку :)
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3k
foggen2 6 часов назад
Брависсимо!Кратко,ёмко и по делу.
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11k
Graf_Dracula 6 часов назад
Ну потому что феминистки до тех пор феминистками остаются пока им не нужно будет работать как остальные. Вот тогда фраза "ну я же женщина" перечеркивает всю эту ахинею и делает его абсолютной х.е.р.н.ей.
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42
Сергей Нор 6 часов назад
Эти вопросы "провокационные" только в её курином межушном ганглиевом узле из двух нейронов.
Зато для окружающих такие "провокационные вопросы" - маркер ТП и отставания в развитии.
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8k
Андрей Ма-С 7 часов назад
"Фемини зм (от femina с лат.   «женщина») спектр идеологий, политических и социальных движений, направленных на расширение и уравнивание политических, экономических, личных и социальных прав для женщин и преодоление сексизма."
Эммм, я правильно понимаю что борцуха за "равные права" женщин не понимает почему мужчина входя в лифт не спрашивает разрешения войти туда??? Может по тому что "права" равны как бы по их принципу же!!!)))
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36k
Игорь 7 часов назад
Сначала разрешение ехать в лифте, потом в одном автобусе/поезде/самолёте...
В нормальном общества существует балланс прав и обязанностей. Нет прав без обязанностей и обязанностей без прав.
Современный феменизм борется за то, чтобы у женщин было как можно больше прав и НИКАКИХ обязанностей, - поэтому он вреден для общества. (Тоже самое можно сказать и про ювенальщиков.)
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8k
Алексей 8 часов назад
Любую хорошую идею можно извратить до безобразия. ( ХОТЯ ФЕМИНИЗМ ИЗНАЧАЛА НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ИДЕЯ) Когда феминистки садятся на жопу из за того, что сделать не могут, в силу своей природы - ответ у них один - ну я же девочка)) Нет мля, ты феминистка, у тебя скоро яйца должны вырасти, и усы или борода. И бицуха будет как у боксера))) И пойдешь сука кувалдой наепывать.
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8k
Алексей 8 часов назад
Феминистки))) они такие феминистки)))
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22k
weiter 9 часов назад
Феминизм пора лечить, так-же как и гомосексуализм.
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1
artur 10 часов назад
Браво!
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−28
254
MerryGoRound 12 часов назад
И баба и мужик путают сегодня понятие феминизм с психическим отклонением вроде Мизандрии у некоторых не особо здоровых особей женского пола, порой с еще отдельным букетом других псих.болячек, которые просто свою общую ненависть к мужчинам пытаются выдавать за "феминизм", что бы обелять свои фашисткие идеи и сексизм против мужчин в общем. Ну, а так же под "феминизмом" подписываются целая орава хитропопых и просто алчных дамочек, которые желают лишь денег, власти и ничего при этом не делать и не нести за свои действия/слова никакой ответственности. Часто среди таких встречаются те же уникумы из первого пункта. К сожалению, действительно хорошие и нужные идеи феминизма первой волны сегодня извратили всякие бабищи, которые не то что в реальности не желают равноправия, а скорее лишь установить сексисткую диктатуру на мужчинами и иметь лишь сами власть и деньги, при этом ничего из себя не представляя и не сделав на деле ничего полезного для человечества.
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42
Сергей Нор MerryGoRound 6 часов назад
Современный феминизм - это и есть психологические отклонения + мизандрия (как коммунизм - это советская власть + электрификация всей страны).
В РФ у женщин прав по закону и правоприменительной практике больше чем у мужчин - это юридический факт.
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84
Михаил Андреев MerryGoRound 43 минуты назад
никто ничего не извращал...

Моника Беллуччи "Женщина должна бороться за свою независимость даже если для этого ей придется стать проституткой"

Русские феминистки в фемсообществе ВК "В патриархальном обществе можно достичь успеха только благодаря бытовой проституции".

"Мужчины придумали брак чтобы не платить за секс"

Машины, телефончики для содержанок по всему миру это миллиарды и миллиарды долларов + сотни тысяч молоденьких девушек проституток желающих стать независимыми + деградация населения

Бизнес... ничего личного...
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