Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке

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В одном из московских автобусов девушка из-за жары почуствовала себя плохо и потеряла сознание. Другие пассажиры не стали проверять её состояние и просто вышли из автобуса.
Cкорую в итоге вызвал водитель автобуса. При падении девушка сломала нос и два ребра.
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На словах приветствуется - в законах нет.
Особенно мощно парень подпрыгнул
Ну вот как это? даже не попытаться разобраться, что случилось; просто слов нет
Из дома меня уже скорая забрала, врачи так и не поняли что с мной, скорее всего реакция на фурункул который у меня был, но я думал сам пройдет, плюс только вышел на первую свою работу, переживал сильно ..., вырезали и стало нормально.
А учитывая сколько сейчас дебилов пранкеров и прочей нечисти ничего удивительного
Но народ конечно отмороженные... Причем из разных возрастных категорий...