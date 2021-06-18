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Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке

Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 11:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   Россия   автобус   видео   инцидент   происшествие   
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В одном из московских автобусов девушка из-за жары почуствовала себя плохо и потеряла сознание. Другие пассажиры не стали проверять её состояние и просто вышли из автобуса.

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Метки: Девушка   Москва   Россия   автобус   видео   инцидент   происшествие   
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27  комментариев
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Начнёшь помогать - окажется ,что девушке меньше 18. Потом обвинят в педофилии. Поможешь как можешь, она ласты склеит - обвинят в неправомочных действиях. Лучше не трогать. Это в СССР было понятие доброжелательность, взаимовыручка... Сейчас кому то помогать по доброте душевной себе дороже.
На словах приветствуется - в законах нет.
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34k
Олег 4 минуты назад
ну, хоть не раздели и не трахнули! Скоты
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1k
Инквизитор РФ 14 минут назад
Проститутка - подумал первая бабка, наркоманка - подумала вторая бабка...
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−7
baihuna 16 минут назад
winergy2012 -cоси пую х/ю ...
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897
jug Полчаса назад
Просто жесть какая-то. Мне вспомнилась история, как в торговом центре женщина зацепилась за лавочку и упала. Ничего страшного не произошло, просто упала. Но к ней сразу подбежало много людей, помогли подняться, спросили не кружится ли голова, предложили проводить к врачу и т.д.
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91
ton Полчаса назад
П..дец, хорошо, хоть не пнули
Особенно мощно парень подпрыгнул
Ну вот как это? даже не попытаться разобраться, что случилось; просто слов нет
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−7
baihuna 37 минут назад
а у мусарков кто труп нашел тот первый подозреваемый . вот все и очкуют в полицейском режиме пуйла первого ... вон как шарахаются
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568
Alex 42 минуты назад
Звери, вот лучшее доказательство того что старость не всегда заслуживает Уважение. Ведь эти бабки всю жизнь были такими мразями.
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13k
Booka1a 54 минуты назад
видео что-то резковато оборвали. думаю, кто-то все-таки помог
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27k
Антон 57 минут назад
"Русские своих не бросают"...
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13k
Александр 57 минут назад
Ну так больше всяких пранков, флешмобов, соц.эксперемментов... Чему удивляться?
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8k
ScorpionDS Час назад
У меня так было, весь день плохо себя чувствовал, когда стоял в очереди на маршрутку, на секунду потерял сознание и упал, две женщины меня переступили с криками "наркоман", помогла мне девушка какая-то, даже предлагала место в маршрутке занят, спасибо ей, я вызвал такси.

Из дома меня уже скорая забрала, врачи так и не поняли что с мной, скорее всего реакция на фурункул который у меня был, но я думал сам пройдет, плюс только вышел на первую свою работу, переживал сильно ..., вырезали и стало нормально.
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33k
Лесли 🥰 Час назад
Пиз*дец и какой доброте и взаимопомощи мы говорим??! Я всегда говорила, что те кто орет с пеной у рта, что зоошиза совсем оху*ела и обязана помогать людям, ну и где вы суки??! А если бы она умерла, если бы это не просто обморок от жары! Ненавижу людей-лицемеров!
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17k
babuby Час назад
А может это очередной Социальный эксперимент?
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4k
Борис Карабанов Час назад
Блин, ну что за народ? Ну, тупые! Никто даже на смартфон видос не заснял, чтобы выложить в инет.
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
видно же, едут одни пенсионеры. И остановка как раз. Конечно выйдут
А учитывая сколько сейчас дебилов пранкеров и прочей нечисти ничего удивительного
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2k
Ал 2 часа назад
В вечной войне тех, кому дует, и тех, кому жарко, победили первые.
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5k
Tim_G 2 часа назад
Там водила вроде к ней вышел...
Но народ конечно отмороженные... Причем из разных возрастных категорий...
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699
Оксид Бетона 2 часа назад
да уж, отзывчивый народ...
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