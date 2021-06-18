Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке

Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год

В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации

Стрельба возле ночного клуба в центре Твери

Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд

В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа

В Москве двухлетний мальчик сбежал из дома босиком и потерялся