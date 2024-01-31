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Муж и жена - одна сатана: в Москве поймали бородача, который на пару с супругой охотился на одиноких мужиков

Муж и жена - одна сатана: в Москве поймали бородача, который на пару с супругой охотился на одиноких мужиков

Автор:
31 января 2024 14:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   знакомства   мужик   ограбление   супруги   
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Женщина - многодетная мать. Но это не мешало ей промышлять ограблениями.

В Пресненском районе столицы случилось два похожих ограбления. В обоих эпизодах к мужчинам подходила молодая женщина, знакомилась, флиртовала и намекала на продолжение вечера.

Одинокие мужики на это велись. Первой жертвой стал охранник одного из ТЦ - он повёлся на чары этой кудесницы, к тому же был немного пьян. Ну и отправился с ней на прогулку по вечерней Москве. Кудесница завела его во дворы, за ними шёл какой-то мужик.

Как только парочка оказалась в заранее подготовленном месте - на охранника налетел тот самый незнакомец, который следовал сзади. Он отмудохал и ограбил растерявшегося мужика.

Второй жертвой стал юрист. Женщина подсела к нему в метро, они разговорились. Далее по схеме: дворы, закоулки, удар в голову и ограбление. Суммарный ущерб от двух нападений оценили в 110 тысяч рублей.

Вскоре преступников задержали. Ими оказались муж и жена, причём у дамы трое детей. По словам бородача, они продумывали и грабили на пару, так что не зря говорят: муж и жена - одна сатана.

Но сидеть всё же будут по отдельности. И даже многодетность от срока не спасёт.

На видео попал момент с ограблением юриста и допросом преступника:

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Метки: Видео   Москва   знакомства   мужик   ограбление   супруги   
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25  комментариев
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Новые "граждане России"?
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3k
Максим Макашев Минуту назад
а где Томми?
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31k
Григорий 8 минут назад
Ромалы. Разбой у нас лет 8-10 стоит. Может сгинут там?
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224
Посейдон 17 минут назад
Мне видится войны происходят по нескольким причинам, во-первых экономическим, во-вторых за право на независимое существование и существование впринципе, в-третьих уменьшить поголовье бесполезного скота. Пост про двух замечательных кандидатов на первую линию обороны, плюс списки их контактов процентов на 90 содержат такой же бесполезный сброд потенциальных кандидатов штурмовать Авдеевку, Харьков и другие интересные места.
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Михаил Полчаса назад
Ну по физиономии на цыгана похож... да и метод явно ихний...
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2k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
мартышки кишлачные
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54
Петр Полчаса назад
Нарик епта. Возможно жена тоже. На крестах подлечится.
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213
OLEG 39 минут назад
Может ВСЕХ ослоЁбов проверять под подписку о ОГРОМАДНОЙ любви к ничтожной расе ....под ВИДЕО. И Гимн....и кучу извинений.....
ГРУ со спец отделом не хватает...........ВДРУГ умер.....от удара о двухтонный "ШКАФ"
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 43 минуты назад
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13k
Joker_MSK 57 минут назад
На цыгана похож.
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28k
Lehoia Час назад
Странно, не смог идентифицировать ни по роже ни по акценту его племенную принадлежность. Но это не Кавказ и не средняя Азия. Удивляет другое. Как такое тщедушное чмо смогло кого-то побить в принципе???
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57k
turyst 2 часа назад
"Медовая ловушка", ей тысячелетия, наверно.
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