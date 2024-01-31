Муж и жена - одна сатана: в Москве поймали бородача, который на пару с супругой охотился на одиноких мужиков

В Пресненском районе столицы случилось два похожих ограбления. В обоих эпизодах к мужчинам подходила молодая женщина, знакомилась, флиртовала и намекала на продолжение вечера.

Одинокие мужики на это велись. Первой жертвой стал охранник одного из ТЦ - он повёлся на чары этой кудесницы, к тому же был немного пьян. Ну и отправился с ней на прогулку по вечерней Москве. Кудесница завела его во дворы, за ними шёл какой-то мужик.

Как только парочка оказалась в заранее подготовленном месте - на охранника налетел тот самый незнакомец, который следовал сзади. Он отмудохал и ограбил растерявшегося мужика.

Второй жертвой стал юрист. Женщина подсела к нему в метро, они разговорились. Далее по схеме: дворы, закоулки, удар в голову и ограбление. Суммарный ущерб от двух нападений оценили в 110 тысяч рублей.

Вскоре преступников задержали. Ими оказались муж и жена, причём у дамы трое детей. По словам бородача, они продумывали и грабили на пару, так что не зря говорят: муж и жена - одна сатана.

Но сидеть всё же будут по отдельности. И даже многодетность от срока не спасёт.

На видео попал момент с ограблением юриста и допросом преступника: