В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140 миллионов рублей

По предварительной информации, в деревянном коробе находился редуктор для мельницы ГОКа, произведенный в Германии. Стоимость такого редуктора составляет около 1,7 млн евро или более 140 миллионов рублей. Упавший груз, скорее всего, был застрахован.



В результате инцидента никто не пострадал.