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В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140 миллионов рублей

В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140 миллионов рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 09:48
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   инцидент   магадан   падение   порт   редуктор   
6531
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В Магаданском морском торговом порту произошел неприятный инцидент во время разгрузки. С высоты нескольких метров упал дорогостоящий груз, который, по предварительной информации, предназначался для крупнейшей золотодобывающей компании Магаданской области.
По предварительной информации, в деревянном коробе находился редуктор для мельницы ГОКа, произведенный в Германии. Стоимость такого редуктора составляет около 1,7 млн евро или более 140 миллионов рублей. Упавший груз, скорее всего, был застрахован.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: видео   инцидент   магадан   падение   порт   редуктор   
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67  комментариев
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4k
Димка Смола/67 4 часа назад
На кадре не видно, но стропальщик в плавь уходит с места ЧП )
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782
Карл Такойто Полминуты назад
Типичное слабоумие и отвага
груз застрополен со всеми возможными нарушениями-так нельзя от слова совсем,как говорится у вас может немецкое оборудование за миллионы евро,но куда ему тягаться с российскими расп...дяйством и сакральной фразой ,,и так сойдёт,,
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1k
ОТДЕЛ К 6 минут назад
Начальник уже всех вызвал к себе. Штаны приказал надеть ширинкой назад.
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9k
Uron 14 минут назад
В результате инцидента никто не пострадал.
ну это пока...
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−111
Инженер 24 минуты назад
Oleq, редуктор не хрусталь. Ничего ему не будет.
Зато может пострадать какой то электронный деталь, и тогда точно хана..
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
Где-то на Аляске сейчас магаданские стропаля просят политического убежища
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17k
Vital Idol 42 минуты назад
вот так отмывают деньги...
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13k
aalexey3 55 минут назад
Чего-то он сложился как будто там не редуктор, а макет из бумаги за 140 лямов...
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932
lis-artful 58 минут назад
У кого-то сегодня будет секс. И не по своему хотению.
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4k
Виктор Штурмаревич 59 минут назад
Эти чабаны застропили ящик с одной стороны снаружи от опоры,а с другой стороны наоборот ближе к центру.Вот и результат.А дежурили бы на причале специалисты по изъятию внутренних органов,может Уася и думал,что делает.
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807
-ШУТ- Час назад
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147k
anthrax Час назад
Бывают в жизни огорчения. Не обеднеют.
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33k
Опаньки Час назад
коробка так рассыпалась, как будто эти 140 млн были в ней.... когда-то
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28k
АнтонПолднев Час назад
Упавший груз, скорее всего, был застрахован.(с)
А стропальщики?
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3k
Нуи Хусим 2 часа назад
- А на "грузе" было написано "не кантовать"?
- А мы и не кантовали, просто сбросили с платформы!
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1k
Denis 2 часа назад
Даже если возместят в полном объеме страховку что само по себе гемор. Ещё сроки поставки, возня на таможне, внутренняя возня по бюджетированию.... В итоге такие ЧП в денежном сухом остатке может съесть все 3 стоимости груза
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1k
Denis 2 часа назад
"В результате инцидента никто не пострадал" надо дописать "... пока"
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39k
Олег 2 часа назад
редуктор не хрусталь. Ничего ему не будет.
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Да нет же, времена сейчас тяжелые и немцы сэкономили на страховке. Сарказм.
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1k
Andrey 2 часа назад
Обязать стропальщика стоять под грузом, в разы упадет такая фигня
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−103
павук 2 часа назад
на этом видео прекрасно все
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