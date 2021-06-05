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Контейнеровоз врезался в док порта и опрокинул гигантские краны

Контейнеровоз врезался в док порта и опрокинул гигантские краны (2 фото + 3 видео)

Автор:
05 июня 2021 12:34
Сообщество : Аварии
Метки: Тайвань   видео   контейнеровоз   краны   порт   
1854
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Контейнеры разлетелись по терминалу, как спичечные коробки. И только по счастливой случайности никто не погиб.

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Метки: Тайвань   видео   контейнеровоз   краны   порт   
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19  комментариев
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6k
Pillin Alex Час назад
Понятно... заказанный чехол для телефона скоро не ждать...
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9k
Атеист 8 минут назад
Ну кто же так паркуется! "паркуюсь как му.."
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11k
Михалыч Полчаса назад
Лять, они специально? Цены и так на перевозки в 3-5 раз поднялись! Куда дальше?
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3k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Обоюдка. Договорятся на месте.
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Ватаку Накомоде Час назад
Эвергрин?)
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9k
Владимир Час назад
Любят они полихачить
Ссылка youtube.com
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Месье швартуется по слуху....
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17k
Сталкер 2 часа назад
"Контейнеровоз врезался в док".
"Контейнеры разлетелись по терминалу, как спичечные коробки..."
"...разметав многотонные контейнеры словно пластмассовые игрушки".

Аффтар, ты мудак.
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1k
Chris Taylor 2 часа назад
капитан коста конкордии снова в деле, по-ходу
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Там шпили есть?
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Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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6k
insaider 2 часа назад
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Dionysus
нет данных
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