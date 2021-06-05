Контейнеровоз врезался в док порта и опрокинул гигантские краны

Контейнеры разлетелись по терминалу, как спичечные коробки. И только по счастливой случайности никто не погиб.
В тайваньском порту Гаосюн произошла локальная катастрофа. Огромный 80 000-тонный контейнеровоз, врезавшись и прижав другое судно к причалу, спровоцировал эффект домино. После столкновения, стоявшее у дока судно зацепило стрелу гигантского крана-погрузчика, который, в свою очередь, задел второй береговой кран. В итоге они оба рухнули, разметав многотонные контейнеры словно пластмассовые игрушки.
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В результате происшествия никто не погиб. Один человек получил легкую травму руки, а двое крановщиков остались заблокированными внутри погрузчиков. Их вызволяли больше двух часов.
Эти кадры напоминают эпизод из фильма-катастрофы:
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Инцидент произошел 3 июня, виновником ЧП объявлен контейнеровоз, который отклонился от курса и врезался пришвартованное у причала судно.
Последствия обрушения кранов:
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"Контейнеры разлетелись по терминалу, как спичечные коробки..."
"...разметав многотонные контейнеры словно пластмассовые игрушки".
Аффтар, ты мудак.