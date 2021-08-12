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На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся

На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся (7 фото)

Автор:
12 августа 2021 11:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Курильское озеро   Ми-8   видео   камчатка   катастрофа   падение   
2381
7
Курильское озеро должно было стать первой площадкой для посадки, но заход не удался. На борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и три члена экипажа. Часть людей скорее всего погибла, но есть и выжившие.
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Метки: ynews   Курильское озеро   Ми-8   видео   камчатка   катастрофа   падение   
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7  комментариев
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908
Алксандр Шевченко Час назад
Печальный отдых вышел, жалко людей.
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762
Kruma 11 минут назад
может пора уже на чем то посвежее летать? чем люди думают когда садятся на такую технику пипец. его сделали в 1960х годах. этому экземпляру более чем 40 лет какой бы он не был надежный он суко старый.....
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−21
Dd 22 минуты назад
Не понимаю чего лайкать. Люди погибли
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945
Евгений 45 минут назад
"....«Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, ..." правил безопасности ЧЕГО? эксплуатации воздушного транспорта? полетов? ....? Ну что за дебилизм? Неужели нельзя написать правильно?
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−24
Шурман 54 минуты назад
Честное слово когда служил ОДШБ-75 бригада , я постоянно думал как эта звонящая внутри хрень не падает
я уже не помню сколько выходов из них делал , когда познакомился с женой она купила нам отдых в Нице я сажусь в самолет и через 2 часа начал нервничать она спрашивает что случилось ? я говорю я в самолетах и вертолетах много раз бывал но ни разу не приземлялся на них
. Фобия эта прошла , но прошла она с годами . Царство им небесное
жаль что так получилось хотя вертушка прошла полный контроль .
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3k
мемфрид Час назад
Беда
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