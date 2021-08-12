На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся

Выживший в трагедии Виктор Стрелкин рассказал о случившемся. По словам мужчины, он сумел выбраться из затопленного водой вертолета через кабину пилотов, где было разбито стекло. Он боялся, что не сможет долго продержаться в холодной воде, однако помощь подоспела буквально через несколько минут. Ми-8 начал тонуть носовой частью вниз, а от удара о воду у него открылись задние створки.