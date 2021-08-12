На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся

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Курильское озеро должно было стать первой площадкой для посадки, но заход не удался. На борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и три члена экипажа. Часть людей скорее всего погибла, но есть и выжившие.
Сегодня, 12 августа, российский вертолет Ми-8 с туристами на борту разбился в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Посадка в районе кордона Озерное в Южнокамчатском заказнике должна была стать первой остановкой в экскурсионной программе. Однако приземление не удалось - вертолет рухнул в озеро. Первыми о трагедии узнали сотрудники заказника. Они услышали звук хлопка о воду (самого момента падения вертолета в воду не увидели из-за сильного тумана), и первыми направились спасать пострадавших. Уже позже к месту катастрофы прибыли сотрудники МЧС.
Вертолет ушел под воду, и спасателям удалось вытащить восемь человек. Среди них есть и пассажиры (Елена Антипина, Николай Корженевский, Виктор Стрелкин, Михаил Маляков, Анастасия Пономарева, Георгий Кованцев) и члены экипажа Ми-8 (второй пилот Яков Медведев и бортмеханик Марат Мадиев). двое из спасенных находятся в тяжелом состоянии, но Как сообщает агентство "Интерфакс", их жизнь вне опасности. По данным пресс-службы правительства Камчатского края, вся помощь пострадавшим будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском.
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Пострадавших доставляют в медучреждения Камчатки
Под водой, как сообщают СМИ, могут оставаться еще восемь человек, включая командира Николая Сорокина и несовершеннолетнего ребенка, сына одного из туристов. СМИ опубликовали полный список спасенных и еще не найденных пассажиров и членов экипажа.
Список спасенных и пропавших без вести
В настроящее время продолжается спасательная операция. Вертолет находится под водой, на глубине 100 метров, но аппаратура спасателей не позволяет опускаться на глубину ниже 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края. Температура воды в Курильском озере осейчас ценивается в 14 градусов тепла.
Курильское озеро
Что касается туристического маршрута, то пассажирам вертолета должны были показать Курильское озеро, а также вулкан Ходутка. Компания-перевозчик предлагает экскурсии по маршрутам, которые недоступны для наземного транспорта.
Выживший в трагедии Виктор Стрелкин рассказал о случившемся. По словам мужчины, он сумел выбраться из затопленного водой вертолета через кабину пилотов, где было разбито стекло. Он боялся, что не сможет долго продержаться в холодной воде, однако помощь подоспела буквально через несколько минут. Ми-8 начал тонуть носовой частью вниз, а от удара о воду у него открылись задние створки.
Продолжается поисково-спасательная операция
Предварительной причиной трагедии вертолета могла стать ошибка пилотирования и отказ двигателей. Также важно, что МИ-8заходил на посадку в условиях плохой видимости из-за сильного утреннего тумана. Что касается технического состоянии борта, то он был исправен - заверяет заместитель директора авиаперевозчика «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных. Он рассказал, что вертолет год назад проходил капремонт. Командир, управлявший разбившимся аппаратом, был опытным военным летчиком, потому Черных не сомневается в его компетенциях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
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