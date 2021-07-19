В Кронштадте автокран потопил отремонтированную яхту

Долгожданный спуск лодки на воду обернулся полным провалом.
На летней пристани в Кронштадте радостные владельцы свежеотремонтированной яхты под одобрительные возгласы десятков "коллег"-яхтсменов спускали судно на воду, но ликовали они недолго. Автокран, при помощи которого осуществляли спуск лодки, не выдержал ее веса, накренился и буквально встал на дыбы, стрелой придавив сорвавшуюся яхту. Судно, в свою очередь, тоже не выдержало веса КамАЗа, и за несколько минут оказалась на дне пристани.
Источник:
Как объясняет голос за кадром, лодка перед спуском на воду даже сменила имя - то есть, скорее всего, прошла капитальный ремонт и модернизацию.
Источник:
В инциденте никто не пострадал (во всяком случае физически). Крановщик продемонстрировал чудеса акробатики и выпрыгнул из кабины, когда КамАЗ начал переворачиваться.
Говорят, в инциденте виноват не крановщик, а ответственный за работоспособное состояние крана и его привода в частности.
Источник:
- В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту
- Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита
- Танк стволом вспорол фуру на трассе в Новосибирской области
- Любопытные испанцы повредили яхту российского миллиардера
- В Подмосковье фура раздавила автомобиль ДПС
Понравилось39
Крановщик должен следить за вылетом стрелы и за датчиком крена и перегруза, чего он не сделал.
Интересно, его жилплощади хватит что бы возместить убытки?
Ибо эта яхта стоит неплохой квартиры не то что в Питере, но и в МСК.....
А вы знаете, что такое опыт?
И чем "дальше в лес, тем страшнее" - эффективные менеджеры решили, что прочитать инструкцию и сдать тб достаточно для квалификации.
Эта беда во всем мире такая.
Мы когда вызывали крановщика при подьёме ценного груза, крановщик заполнял бумагу, где были описан вес груза, вылет стрелы, скорость подачи и т.д. Все эту бумагу подписали.