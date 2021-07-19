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В Кронштадте автокран потопил отремонтированную яхту

В Кронштадте автокран потопил отремонтированную яхту (6 фото + 2 видео)

Автор:
19 июля 2021 17:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кронштадт   авария   автокран   видео   падение   яхта   
2748
6
2

Долгожданный спуск лодки на воду обернулся полным провалом.

Источник:

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Метки: Кронштадт   авария   автокран   видео   падение   яхта   
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20  комментариев
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2k
DENIS-KA 2 часа назад
Капец, Крановщик балбес. Поднял "под собой", люди стапеля придвинули ближе к краю. Яхту на стапель. Дальше кран переставляется ближе и спокойно С пускает. Все, все живы и яхта с краном целая! Потому что этот кран 25т, на конце стрелы максимум 1,5 тонны. А кораблик весит около 2,5. Кроме Крановщик там виноватых нет...
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10k
Seledochnik 8 минут назад
Причем тут ответственный за состояние крана?
Крановщик должен следить за вылетом стрелы и за датчиком крена и перегруза, чего он не сделал.
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8k
Путинский Бот 20 минут назад
Не понимаю, зачем нужно было, изобретать колесо. Там видно что яхта не одна, наверняка у кого-то есть трал, переставил на трал да скатил по пандусу. Любят люди, гемор себе устраивать!
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11k
Великий Кормчий 59 минут назад
Крановщик стал яхтсменом буквально на глазах....
Интересно, его жилплощади хватит что бы возместить убытки?
Ибо эта яхта стоит неплохой квартиры не то что в Питере, но и в МСК.....
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527
Миша Час назад
Интереснее было бы посмотреть как крановщик прыгал.
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370
да пох Час назад
Крановщик не виновен только в одном случаи .Если не сработал *сброс* .
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122
Бритва Час назад
Это вместо шампанского, стрелой крана накрыть на удачу
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−57
Улыбака Час назад
Богатые тоже плачут™
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18k
Юрий 2 часа назад
Яхта "Беда".....

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89k
сапер Водичка 2 часа назад
Путин,-не виноват !!!
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44k
doker 2 часа назад
И опыт, сын ошибок трудных...

А вы знаете, что такое опыт?
И чем "дальше в лес, тем страшнее" - эффективные менеджеры решили, что прочитать инструкцию и сдать тб достаточно для квалификации.
Эта беда во всем мире такая.
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−24
Племянник Путина 2 часа назад
это к деньгам.
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900
Not Found! 2 часа назад
Интересно как крановщик-акробат сдавал зачёт по матчасти и по ТБ.
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6k
кот базилий 2 часа назад
Ошибка крановщика очевидна, при чем тут кран?. Встал бы ближе к воде на пару метров - все было бы путем.
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