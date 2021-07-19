В Кронштадте автокран потопил отремонтированную яхту

На летней пристани в Кронштадте радостные владельцы свежеотремонтированной яхты под одобрительные возгласы десятков "коллег"-яхтсменов спускали судно на воду, но ликовали они недолго. Автокран, при помощи которого осуществляли спуск лодки, не выдержал ее веса, накренился и буквально встал на дыбы, стрелой придавив сорвавшуюся яхту. Судно, в свою очередь, тоже не выдержало веса КамАЗа, и за несколько минут оказалась на дне пристани.