Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера

В одном из мексиканских университетов подростки-трюкачи гоняли на скейтах и снимали все на видео. Несмотря на предупреждения охранника о том, что в стенах учебного заведения подобные развлечения запрещены, скейтеры продолжали кататься и нервировать мужчину.

И когда слова не помогли, охранник решил наказать одного из них. Уличив момент, он наступил на доску, когда подросток пытался спрыгнуть со ступеней. Недоросль полетел вниз и крайне неудачно приземлился на бок, как минимум сломав себе руку.