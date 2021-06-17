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Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера

Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 17:38
Сообщество : Латинская Америка
Метки: видео   мексика   наказание   охранник   падение   скейтер   
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Теперь абитуриент надолго забудет о своей доске, а охранник о работе...

Источник:

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Метки: видео   мексика   наказание   охранник   падение   скейтер   
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26  комментариев
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41k
Андрей Бертон Час назад
Охранника жалко - придуркам урок.
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424
Миша 2 минуты назад
Эффектно, но со стороны охранника глупо так подставляться, мог предположить возможную травму придурка и последствия этого для себя.
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39
Куртуазный Маньерист 15 минут назад
Охраннику однозначно
Охраннику однозначноПосмотреть
Охраннику однозначно
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4k
Иван 23 минуты назад
Ох*енная логика половины комментов. В Казани стрелок тоже прост стрелял, они сами под пули встали.
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247
Сигизмунд Лазаревич Иван 2 минуты назад
Ванюша, а кроме дерьма у тебя в голове хоть что-то есть?
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627
X Æ A-12 24 минуты назад
Звук классный.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Эффектно,но пацан позовет брата-бандюка и охраннику [мат]@ец
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5k
Ruk Полчаса назад
молодец охранник. кому через уши не доходит - дойдёт через жопу
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6k
B0n 37 минут назад
Не верю! Ещё раз!
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247
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
это явно родственник компота. Молодец мужик.
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26
Дядя Витя 52 минуты назад
А что он так орёт!? Руки ломать не больно. Ноги да, можно даже болевой шок получить.
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43k
parallax 53 минуты назад
Сколько криков. А ведь мог бы и сам со скейта так же нае-б-нуться.
Охраннику плюс, ибо не место там для катания.
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5k
citrus1 54 минуты назад
Сегодня был уже пост где то ниже про защиту диплома с зелёными волосами. если брать частный случай , зелёные волосы - пониженная оценка или скейт - подножка то результаты могут быть конечно разными , но запомните обиженные правдоискатели если вы противопоставляете себя обществу и его обычаям и правилам не удивляйтесь что оно вам ответит так или иначе и возможно с излишней жёскостью
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13k
Роберт Шекли 54 минуты назад
А за что охранника судить? Он остановил доску (не выбил или толкнул), с которой недоумок мог навернуться и переломать себе все
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30
Евгений Бородушкин 54 минуты назад
охранник из картеля?
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20k
Matrosskin 55 минут назад
Вот далеко не факт, что охраннику что-то серьёзное будет. Если там запрещено кататься - то может интерпретироваться так, что охранник лишь пытался остановить нарушителя (т.е выполнял свои прямые обязанности). Ну то что тому не повезло - это уже его проблемы. Формальный выговор получит и вместе с администрацией посмеются...
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−56
vova old 55 минут назад
Молодец охранник Я думаю что в Турции всё будет хорошо . идёт на повышение
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3k
Юрий Злой 58 минут назад
ну он ведь предупреждал ? надеюсь ему премию выдадут
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497
робт Час назад
мне больше интересно
почему все рассуждая об охраннике и скейтере, меряют это все своим законодательством, а не мексиканским?
может охраннику еще и премию выпишут, а скейтер вообще не студент а х*уй с фавел
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1k
lihaci Час назад
Открытый перелом, ушиб черепа (не мозга), ещё не известно что с ребрами.
Не мне судить, но почему охранник просто не отобрал доску?
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