Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера

Теперь абитуриент надолго забудет о своей доске, а охранник о работе...
В одном из мексиканских университетов подростки-трюкачи гоняли на скейтах и снимали все на видео. Несмотря на предупреждения охранника о том, что в стенах учебного заведения подобные развлечения запрещены, скейтеры продолжали кататься и нервировать мужчину.
И когда слова не помогли, охранник решил наказать одного из них. Уличив момент, он наступил на доску, когда подросток пытался спрыгнуть со ступеней. Недоросль полетел вниз и крайне неудачно приземлился на бок, как минимум сломав себе руку.
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О последствиях инцидента ничего не известно. Но скорее всего, охранника будут судить. Очевидно, мужчина не ожидал, такого эффектного падения, а юноша и представить не мог, что это будет его самый впечатляющий "трюк".
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Охраннику плюс, ибо не место там для катания.
может охраннику еще и премию выпишут, а скейтер вообще не студент а х*уй с фавел
Не мне судить, но почему охранник просто не отобрал доску?