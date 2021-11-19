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Спасение запутавшегося в тряпке лисенка

Спасение запутавшегося в тряпке лисенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Урдома   видео   добро   животные   лиса   лисенок   спасение   
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Пара из Урдомы спасла лисёнка во время прогулки. Супруги гуляли за поселком, когда увидели попавшего в беду зверя. Доброхоты вернулись домой за ножом и помогли животному освободиться.
Женщина запечатлела небольшую спасательную операцию со счастливым финалом. Остались еще добрые и неравнодушные люди!

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Метки: Урдома   видео   добро   животные   лиса   лисенок   спасение   
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16  комментариев
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29k
Антон 2 часа назад
- А спасибо у нас в ассортименте! ("Чародеи")
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1k
Александр 7 минут назад
Отпустил молодец. Не взял жене на воротник
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2k
Sergius SPb 9 минут назад
Лисье любопытство всему виной....
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726
Nick 12 минут назад
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12
Pokidalos Games Полчаса назад
Спосиби спосателям!!!
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12
Pokidalos Games Полчаса назад
Молодец, спосибо, дай вам бок здоровья!!!
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
Такие спокойные и рассудительные северяне. Тихо, мирно, без лишних эмоций сделали доброе дело, молодцы!
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7k
Позитив 39 минут назад
живи зверушка!!!!!
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2k
Domax3000 39 минут назад
Наконец-то положительные эмоции от поста!
СПАСИБО!!!
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181
Вова Фридман 43 минуты назад
Молодцы! И добавить не чего!
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5k
Duckk 57 минут назад
Свободу Лисичкам!
Спасителям - спасибо!
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8k
Maddy8 Час назад
Интересно, сколько людей и зверей осталось без помощи из-за севшего в телефона аккума?
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1k
Антон Штопаный 2 часа назад
...а спасибо где ваше?
Анекдот вспомнился:
Таксист подвозивший Николая Валуева всё таки намазал "спасибо" на хлеб !
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