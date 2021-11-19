Спасение запутавшегося в тряпке лисенка

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Пара из Урдомы спасла лисёнка во время прогулки. Супруги гуляли за поселком, когда увидели попавшего в беду зверя. Доброхоты вернулись домой за ножом и помогли животному освободиться.
Женщина запечатлела небольшую спасательную операцию со счастливым финалом. Остались еще добрые и неравнодушные люди!
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СПАСИБО!!!
Спасителям - спасибо!
Анекдот вспомнился:
Таксист подвозивший Николая Валуева всё таки намазал "спасибо" на хлеб !