Спасение провалившегося оленя

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Мужчина не прошел мимо попавшего в беду оленя и вызволил его из земляной ловушки. Свой поступок доброхот запечатлел на видео.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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