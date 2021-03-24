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Спасение провалившегося оленя

Спасение провалившегося оленя (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 08:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   олень   позитив   спасение   
535
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Мужчина не прошел мимо попавшего в беду оленя и вызволил его из земляной ловушки. Свой поступок доброхот запечатлел на видео.

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Метки: видео   добро   животные   олень   позитив   спасение   
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5  комментариев
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60k
Viktor 2 часа назад
Молодец мужик, зачтётся ему!
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6k
Сгусток позитива 11 минут назад
пусть живет
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4k
Mike Snow 14 минут назад
а кто то их с 500 метров через оптику стреляет...
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727
Elena1309 55 минут назад
Уважуха
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9k
Мафусаил 57 минут назад
ТО что он это запечатлел на видео, даже хорошо, в последнее время столько чернухи, хочется смотреть на добрые вещи!
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