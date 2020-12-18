Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра

Рыбак спас в Рязанской области бобра, который был буквально в шаге от смерти. Мужчина отогрел животное в машине, а затем отвез в соседнюю деревню и выпустил в место, где всегда есть незамерзающие участки воды.
Пять часов отогревал в своей машине найденного на берегу Оки бобра рыбак, приехавший в Рязанскую область из Москвы. Животное едва не замерзло, поскольку не могло добраться до воды.
Случай с Максимом Авдековым произошел утром 15 декабря в деревне Кузьминское, что в Рыбновском районе.
"Ока там почти вся стоит. Он нашёл бобра, который без воды просто замерзал. В машине его отогрел и привёз ниже шлюза, где круглый год есть незамерзающие участки воды", – рассказал его приятель.
Случай с Максимом Авдековым произошел утром 15 декабря в деревне Кузьминское, что в Рыбновском районе.
"Ока там почти вся стоит. Он нашёл бобра, который без воды просто замерзал. В машине его отогрел и привёз ниже шлюза, где круглый год есть незамерзающие участки воды", – рассказал его приятель.
Сам Максим уточнил, что зверь не представлял угрозы, поскольку был едва ли не при смерти и уже не шевелился. На то, чтобы вернуть его к жизни, ушло пять часов – все это время крупный грызун сидел на переднем сидении автомобиля. После этого водитель повез его в соседнюю деревню Аксеново, где и отпустил.
"Молодец мужик! Уважение! Все бы были такие! Не каждый себе бобра в машину посадит", – благодарили Максима пользователи за проявленную человечность.
"Молодец мужик! Уважение! Все бы были такие! Не каждый себе бобра в машину посадит", – благодарили Максима пользователи за проявленную человечность.
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Помнится статья давно была, как в Белоруссии подростки бобра подразнили, а он одного за ногу всего лишь тяпнул - но зубы у него такие, что пробили артерию, и мальчуган от потери крови умер. Грустно
Спорное животное: вроде как и пользу приносит, но если где рядом с человеком селится - то и вреда немало. А с другой стороны - может это человек рядом с бобром селится или поселился?, да сам столько плотин настроил, что ни бобров, и ни белой рыбы с чёрной икрой теперь нет...
С Пятницей!
П. С. Остался таки вопрос: а с бобром точно всё будет нормально там, куда он его выпустил, да ещё после такого? Может, раз уж так заморочился, стоило с ветеринарами-зоозащитниками какими связаться?
P.S. Мужик молодец Вот ещё парни спасателями сработали...
По моему: увидел котика/собачку в городе- спаси с посещением ветеринарной клиники. Но зачем лезть в дикую природу без спец. знаний. Павшая животинка (в теории) накормила бы волка или лисичку, а теперь они голодные, отправятся к людям, на помойки и подворья.
Этих грызунов в последнее время СТОЛЬКО (!!!) развелось, что их не спасать надо, а облавы устраивать, как на лис и волков.