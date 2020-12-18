Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра

Сам Максим уточнил, что зверь не представлял угрозы, поскольку был едва ли не при смерти и уже не шевелился. На то, чтобы вернуть его к жизни, ушло пять часов – все это время крупный грызун сидел на переднем сидении автомобиля. После этого водитель повез его в соседнюю деревню Аксеново, где и отпустил.



"Молодец мужик! Уважение! Все бы были такие! Не каждый себе бобра в машину посадит", – благодарили Максима пользователи за проявленную человечность.