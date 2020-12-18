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Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра

Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 09:12
Сообщество : Животные
Метки: бобер   видео   добро   животные   люди   рыбак   спасение   
5517
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Рыбак спас в Рязанской области бобра, который был буквально в шаге от смерти. Мужчина отогрел животное в машине, а затем отвез в соседнюю деревню и выпустил в место, где всегда есть незамерзающие участки воды.

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Метки: бобер   видео   добро   животные   люди   рыбак   спасение   
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58  комментариев
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13k
Александр Н. 5 часов назад
Твори бобро на всей Земле...
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77
A.N.Onim 11 минут назад
Риск был, но, конечно, по состоянию животного.
Помнится статья давно была, как в Белоруссии подростки бобра подразнили, а он одного за ногу всего лишь тяпнул - но зубы у него такие, что пробили артерию, и мальчуган от потери крови умер. Грустно
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77
A.N.Onim 15 минут назад
Бобры - в международной красной книге.
Спорное животное: вроде как и пользу приносит, но если где рядом с человеком селится - то и вреда немало. А с другой стороны - может это человек рядом с бобром селится или поселился?, да сам столько плотин настроил, что ни бобров, и ни белой рыбы с чёрной икрой теперь нет...
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5k
Дмитрий Полчаса назад
А потом бобер рыбаку такой -слышь, я можно у тебя потусуюсь до весны? А то на улице, пздц, как холодно.
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7k
costa 55 минут назад
Всем Бобра!
С Пятницей!
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2k
Serhio Konyakoff 55 минут назад
Мы-люди,и так виноваты перед матушкой-природой и должны ей всячески помогать.Огромное спасибо тебе рязанец за то,что спас беззащитное и погибающие животное от холодной смерти!Как говорится-Респект тебе и уважуха!Воздастся тебе за дела твои.
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2k
Станислав Час назад
Для таких Людей в раю отдельный вход должен быть!
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2k
Руслан Руднев Час назад
Я думал эти товарищи не мёрзнут из-за наеденного на зиму жира и всё такое, а тут вон оно как... Бедная животинка, надеюсь выживет )))
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9k
alexis Руслан Руднев 15 минут назад
Умирать он ушёл, не мрут они в своих домах.
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57
G_d Час назад
И бобер уплыл по-собачьи в даль...
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Ну не знаю, сделал доброе дело... В чужом водоеме, где у него нет норы (хатки) и запасов на зиму вряд ли выживет. Летом без проблем, а вот зимой - хана.
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1k
Kesha 2 часа назад
... - загубил дерево.
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2k
Иван 2 часа назад
ВСЕМ БОБРА!))
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14k
Сталкер 2 часа назад
Бобрам – добра!

П. С. Остался таки вопрос: а с бобром точно всё будет нормально там, куда он его выпустил, да ещё после такого? Может, раз уж так заморочился, стоило с ветеринарами-зоозащитниками какими связаться?
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3k
Барсук 3 часа назад
Тем, кто критикует..... Шли бы вы.... мимо, ну так, как обычно делаете, когда кому-то нужна ваша помощь. Можно просто согреть и накормить, а можно рассуждать о бренности бытия, и собственной значимости в масштабах вселенной

P.S. Мужик молодец
Вот ещё парни спасателями сработали...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Иван Барсук 2 часа назад
это уже была десятая попытка перебраться на другой берег!))) "Как же меня они достали, эти "спасатели!!!" - подумала белка и помчала набираться сил для нового заплыва)))
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9k
alexis 3 часа назад
Допустим бобёр заболел бобровой лихорадкой и ушёл от воды дабы не погубить всю популяцию. Но рыбак решил по своему.
По моему: увидел котика/собачку в городе- спаси с посещением ветеринарной клиники. Но зачем лезть в дикую природу без спец. знаний. Павшая животинка (в теории) накормила бы волка или лисичку, а теперь они голодные, отправятся к людям, на помойки и подворья.
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14k
sanchesS80 alexis 2 часа назад
Согласен. Бобры не в красной книге, экстренно вмешиваться и спасать особо не надо. В природе работает отбор - увы, жестоко, но какие-то неудачники (например, слабые здоровьем) должны умирать и давать дорогу более сильным и крепким. Плюс это питание для разных хищников, им тоже жить хочется.
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2k
Zamkadysh (точка)Net alexis 2 часа назад
Тушёная бобрятина с картошечкой под водочку тоже неплохо заходит. Бобровая струя вообще кладезь. Накрайняк чучело бобра, сделанное толковым таксидермистом, от 10К легко уйдёт.
Этих грызунов в последнее время СТОЛЬКО (!!!) развелось, что их не спасать надо, а облавы устраивать, как на лис и волков.
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77
A.N.Onim sanchesS80 20 минут назад
Бобры - в международной красной книге
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9k
alexis 17 минут назад
Сколько боброведов.)))
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5k
Енот Потаскун 3 часа назад
А потом жители этой деревни будут его проклинать, когда по весне их бобровая запруда затопит.
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3k
ваня панкин 3 часа назад

Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−17
57
Владимир Князь Курбский 3 часа назад
До весны далеко ещё, а обострение у пациентов дурдома уже началось! Галоперидола ему, срочно! Где же санитары?
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5k
Игорь Князь Курбский 2 часа назад
модераторы, когда вы этого дебила выпилите?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−17
25k
Aqueronte Князь Курбский 3 часа назад
@Модератор Fishki.net
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49
LUDAKOT 3 часа назад
Добрый человек!!!!
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556
Pingvo 3 часа назад
А в это время детишки умирали в норе без мамы.
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205
Виктория Виктория Pingvo 3 часа назад
зимой бобры не плодятся
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