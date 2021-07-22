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Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали

Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 11:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   застрял   лиса   лисенок   спасение   спасение животных   
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Мужчина решил выручить лисенка, который попал в ловушку и вряд ли бы выбрался из неё сам. Однако пугливый зверек не очень хотел, чтобы его спасали.

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Метки: видео   животные   застрял   лиса   лисенок   спасение   спасение животных   
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6  комментариев
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−110
Улыбака 2 часа назад
Помню я сказку про лису, которая в ветках застряла, да и анекдотов полно...
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1k
ФЫВАПРОЛ 18 минут назад
Молодец мужик!!! Спасибо за лисенка.
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3k
kappaneed Полчаса назад
"В итоге лисенок так сильно испугался, что освободился сам." Ну, скажем, освободился он не сам, а после того, как ветку отогнули)
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32k
Опаньки Час назад
ни тебе спасибо ...
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Плюс 5 к карме, плюс 10 к морали и конечно же плюс 100 к уважухи )))
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