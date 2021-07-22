Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали

Мужчина решил выручить лисенка, который попал в ловушку и вряд ли бы выбрался из неё сам. Однако пугливый зверек не очень хотел, чтобы его спасали.

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В итоге лисенок так сильно испугался, что освободился сам.



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