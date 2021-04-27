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Спасение попавшей в беду цапли

Спасение попавшей в беду цапли (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 13:17
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   видео   добро   животные   люди   птицы   спасение   цапля   
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В Бразилии неравнодушные люди пришли на помощь цапле, обреченной на верную гибель. Рыбачившие на реке Паранаиба авторы видео увидели запутавшуюся в леске птицу, которая висела на торчащем из воды дереве и помогли ей.

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Метки: бразилия   видео   добро   животные   люди   птицы   спасение   цапля   
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2  комментария
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yahaomsk 37 минут назад
вот такие видосы приятно смотреть. дай бог здоровья и птице, и этим человекам
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JACKAL 37 минут назад
Да ладно???? Чё там живут такие люди??? Как правило все новости из Бразилии освещаются в разделе АД'ОК
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