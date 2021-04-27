Спасение попавшей в беду цапли

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В Бразилии неравнодушные люди пришли на помощь цапле, обреченной на верную гибель. Рыбачившие на реке Паранаиба авторы видео увидели запутавшуюся в леске птицу, которая висела на торчащем из воды дереве и помогли ей.
Обессиленная птица смиренно висела на дереве и, кажется, смирилась со своей незавидной судьбой. К счастью, ей повезло.
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