Мужчина спас попавшего в беду кота

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В Новороссийске мужчина не смог пройти мимо молодого кота, застрявшего на парапете многоэтажного дома. Он вооружился ведром и веревкой, забрался на крышу, а затем вытащил животное.
Очевидцы запечатлели операцию по спасению кота на видео.
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