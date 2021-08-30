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Мужчина спас попавшего в беду кота

Мужчина спас попавшего в беду кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 13:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   добро   животные   люди   новороссийск   спасение   
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В Новороссийске мужчина не смог пройти мимо молодого кота, застрявшего на парапете многоэтажного дома. Он вооружился ведром и веревкой, забрался на крышу, а затем вытащил животное.
Очевидцы запечатлели операцию по спасению кота на видео.

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Метки: видео   добро   животные   люди   новороссийск   спасение   
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Nikita Час назад
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Viktor 58 минут назад
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Игорь 59 минут назад
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Alex Час назад
Герой!
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БарНалей Час назад
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