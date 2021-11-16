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"Шо вы от меня хотите?": врач не смогла сдержать эмоций во время проверки

"Шо вы от меня хотите?": врач не смогла сдержать эмоций во время проверки (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 12:03
Сообщество : Юмор
Метки: Украина   Юмор   видео   врач   курьезы   люди   прикол   
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В одном из украинских городов врач оказалась в центре скандала из-за нежиданного ответа мужчине по телефону во время телевизионных съемок. Женщина, которая является главврачом Николаевской инфекционной больницы нецензурно высказалась в сторону проверяющих из Министерства здравоохранения.
Представители Минздрава сделали вид, что ничего не услышали.
В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Украина   Юмор   видео   врач   курьезы   люди   прикол   
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11  комментариев
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4k
jfk Час назад
Видимо, тоже достали с проверками :)))
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57
surender Минуту назад
а что по русски? я так хотел послушать, как матерятся по украински ))))
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8k
Мэйсон Второй 3 минуты назад
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1k
Bar 12 минут назад
А где эмоции? все спокойно.
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−6
Nicolaus Bergerer 14 минут назад
*Сначала позакрывать и пораспродавать имущество МЗ, разогнать специалистов, а потом ездить и накручивать оставшихся для пиара Зелибобы.* - шо именно с Бубочкой? Он же *не дурачок* и не*лох какой-то*, ему уже 43 рочки(скоро в Январе будет целых 44).И рейтинг у него соответствующий.(Интеллекту)
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−6
Nicolaus Bergerer 19 минут назад
Нико снова засветился с нелучшей стороны...
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15k
Андрей Полчаса назад
В инфекционных на сегодня сущий ад, начиная с апреля двадцатого года. Что на Украине, что в России. Медики выжаты как лимоны, начиная от нянечек и медсестер, и до начмедов с главврачами. А это говно из гор-обл-минздрава, которое и развалило медицину работать не дают. Суки, привыкли в кабинетах х.у.е.м. по столу стучать, бездельники. Так что главврач ещё мягко выразилась.
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6k
Николай Полчаса назад
Интеллигентные все, по этому и все норм...
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13k
Kost Час назад
Сначала позакрывать и пораспродавать имущество МЗ, разогнать специалистов, а потом ездить и накручивать оставшихся для пиара Зелибобы.
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33k
Опаньки Час назад
Баба с ВОЗа -
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14k
alexis Час назад
А где скандал? Рабочие моменты.
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