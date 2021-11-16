"Шо вы от меня хотите?": врач не смогла сдержать эмоций во время проверки

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В одном из украинских городов врач оказалась в центре скандала из-за нежиданного ответа мужчине по телефону во время телевизионных съемок. Женщина, которая является главврачом Николаевской инфекционной больницы нецензурно высказалась в сторону проверяющих из Министерства здравоохранения.
Представители Минздрава сделали вид, что ничего не услышали.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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