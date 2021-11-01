Солдат, который не умеет завязывать шнурки

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Военнослужащий снял на видео солдата, который не знает, как завязывать шнурки. В реальность происходящего трудно поверить, но это действительно так.
Курс молодого бойца. Видео содержит ненормативную лексику.
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Мамашка ему покупала обувь то на липучках, то с резинкой.
До 15 лет не умел завязывать шнурки.
Важно, как быстро он сумеет этому научиться.