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Солдат, который не умеет завязывать шнурки

Солдат, который не умеет завязывать шнурки (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   армия   в мире   видео   курьезы   люди   прикол   солдат   шнурки   
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Военнослужащий снял на видео солдата, который не знает, как завязывать шнурки. В реальность происходящего трудно поверить, но это действительно так.
Курс молодого бойца. Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   армия   в мире   видео   курьезы   люди   прикол   солдат   шнурки   
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12  комментариев
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10k
Karelian 49 минут назад
Трудно поверить? У меня племяш в 13 лет не умеет зашнуровывать. Сестра, вместо того, чтобы научить, покупает обувь на липучках. Скоро и армии до такого дойдут.
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887
Довер Иванович 15 секунд назад
Зато в сети наверное был не менее "Рембо"
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126
ἑωσφόρος 46 секунд назад
Встречал одного такого...
Мамашка ему покупала обувь то на липучках, то с резинкой.
До 15 лет не умел завязывать шнурки.
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8k
Izrin Maria 8 минут назад
Дело не в том, умеет человек что-то, или нет.
Важно, как быстро он сумеет этому научиться.
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Juli199 15 минут назад
Странно что вообще такую мамулину прелесть в армию отдали.
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5k
Sanar 19 минут назад
А ещё говорят эти с подворотами что армия ни чему не учит) ну хоть шнурки и то дело.
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ἑωσφόρος Sanar 18 секунд назад
ничему*
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3k
Egoro 38 минут назад
А если ему ещё и портянки дать?
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