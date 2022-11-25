Не все инструкции одинаково полезны

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Сотрудница полиции продемонстрировала, как спастись автомобилисту, если ему на шею накинули верёвку или ремень. Однако будет ли этот способ работать в реальности - большой вопрос.
Юморист показал наиболее вероятный сценарий развития событий для человека, который воспользуется этой инструкцией.
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В подобных ситуациях есть только один эффективный способ, достать из-за пазухи ствол и стрелять за спину, и все это нужно делать в первые 3-5 секунд, пока в глазах не потемнело и как только давление на горло ослабло, тут же валить из машины. Есть специальные курсы, но главная проблема в том, что у нас нет боевых стволов в гражданском обороте, а травмат тут совершенно бесполезен.
Как с газовым баллончиком - главное себе в лицо не брызнуть...
Кочергина не нашел - есть у него по этой теме
Молодец!
А, Баба конечно оптимист
по-итогу таксёры просто перестали пристёгиваться, а гайцам поступила указивка это не замечать.