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Не все инструкции одинаково полезны

Не все инструкции одинаково полезны

Автор:
25 ноября 2022 12:38
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   люди   самооборона   
2319
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Сотрудница полиции продемонстрировала, как спастись автомобилисту, если ему на шею накинули верёвку или ремень. Однако будет ли этот способ работать в реальности - большой вопрос.
Юморист показал наиболее вероятный сценарий развития событий для человека, который воспользуется этой инструкцией.

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   люди   самооборона   
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13  комментариев
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4k
shyrik Час назад
А если струну или удавку накинут?


В подобных ситуациях есть только один эффективный способ, достать из-за пазухи ствол и стрелять за спину, и все это нужно делать в первые 3-5 секунд, пока в глазах не потемнело и как только давление на горло ослабло, тут же валить из машины. Есть специальные курсы, но главная проблема в том, что у нас нет боевых стволов в гражданском обороте, а травмат тут совершенно бесполезен.
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38
Pac 2 минуты назад
Два пальца в другое место совать надо....
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5k
A 20 минут назад
А грабитель специально чёрный?
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526
Kra Полчаса назад
смеЧно!!

Как с газовым баллончиком - главное себе в лицо не брызнуть...
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7k
Tim_G 36 минут назад
главное - маникюрчик не поломать...

Кочергина не нашел - есть у него по этой теме
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Ссылка m.youtube.com
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8k
Лещ 49 минут назад
От такого удушения, лучше заранее снять подголовник в машине. Когда душат, выпрямляйте ноги и лезьте назад, вбок назад, возможно это вам немного поможет. Без подголовника душить тяжелее просто
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1k
VSh 49 минут назад
Попробовал так с другом, не сработало. Когда я его привел в чувство, первое что он сделал это попытался задушить меня. Оказывается он мне говорил хватит, хватит, но я слышал только хрхр хрхр
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−5
Bolo Yang Час назад
Всё правильно показал!
Молодец!
А, Баба конечно оптимист
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6k
hhwost Час назад
когда ввели обязательные ремни в машинах (где-то в 70-х), ими стали душить таксистов ради грабежа. попробовали ставить сзади на сиденье защиту из оргстекла (сам видел пару таких), но не пошло что-то. видать оргстекла не хватило на все такси.
по-итогу таксёры просто перестали пристёгиваться, а гайцам поступила указивка это не замечать.
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15
Sata33 2 часа назад
Только петлю накидывают не так , так что не получится по любому ...
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