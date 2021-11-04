Православные активисты заставили автоблогера извиняться за выброшенный из машины крест

Православные активисты оскорбились роликом известного ростовского автоблогера Vasyarnd, в котором тот в шутку выбросил хлам из машины распятие, пришли к нему в автосервис, влепили пощечину и заставили извиняться и сожалеть о содеянном святотатстве.





"Ты не просто извиняйся, ты очень сожалей о том, что ты сделал. Потому что братец наш попросил о лояльности к тебе, а так, по-хорошему, ты по-другому объяснялся бы. Наш Бог милостив, и поэтому ты сейчас стоишь и улыбаешься", - говорит православный "ревнитель" за кадром.