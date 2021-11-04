Православные активисты заставили автоблогера извиняться за выброшенный из машины крест

Ни дня без оскорбленных чувств верующих.
Православные активисты оскорбились роликом известного ростовского автоблогера Vasyarnd, в котором тот в шутку выбросил
хлам из машины распятие, пришли к нему в автосервис, влепили пощечину и заставили извиняться и сожалеть о содеянном святотатстве.
"Ты не просто извиняйся, ты очень сожалей о том, что ты сделал. Потому что братец наш попросил о лояльности к тебе, а так, по-хорошему, ты по-другому объяснялся бы. Наш Бог милостив, и поэтому ты сейчас стоишь и улыбаешься", - говорит православный "ревнитель" за кадром.
Как рассказал блогер, видео из-за которого к нему пришли верующие за "покаянием", он опубликовал полтора месяца назад. Вася (так называют блогера-механика подписчики) заявил, что произошедшее с ним - не постановка, конфликт уже исчерпан, но на всякий случай он приобрёл газовый баллончик. В ТикТоке, где у Vasyarnd около 1,9 млн подписчиков, ролик с оскорбительно падающим на пол православным крестом мужчина уже удалил.
А вот и оскорбивший верующих ролик:
В полицию Вася не обращался, но вполне возможно, что это сделают его подписчики, которые считают, что блогер стал жертвой религиозных фанатиков.
Источник:
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Когда отца не стало, я просто собрал все книги и атрибутику и сжёг в печке в гараже.
И всё их оскорбляет: и сиськи на фоне коммерческих заведений для справления религиозной нужды и поцелуи и вот теперь макет орудия убийства сказочного жида кого-то оскорбил.
А главное, что их нихера не оскорбляют задранные цены на бензин, пенсионеры, которых просто выживают со света с поднятием пенсионного возраста, явно дав понять, что они отработанный биоматериал.
Этих одноклеточных не оскорбляет ежегодное показушное бряцание оружием на главной площади страны, когда к президенту этой великой державы один только глава джамшутов и равшанов приехал посмотреть это шоу для умственно-неполноценных патриотиков с наклейками "можем повторить" на кредитных тачках.
Это их не оскорбляет.
Их не оскорбляет то что у нас дон глава дотационного региона ни во что не ставит Конституцию РФ и живёт только бандитскими понятиями и педофильской религией.
Ну конечно, на это ведь опасно оскорбляться. Да и как-то не поцреотично
=
мало того, вообще мало кого оскорбляют задранные цены не только на бензин и нищенствующих пенсионеров.
А тех кто об этом говорит, тех обзывают навальнятами, и кричат ату их ату, бросьте их в зиндан, закидайте их камнями этих противных иноагентов