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Православные активисты заставили автоблогера извиняться за выброшенный из машины крест

Православные активисты заставили автоблогера извиняться за выброшенный из машины крест

Автор:
04 ноября 2021 18:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогер   верующие   видео   крест   оскорбление   пощечина   шутка   
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Ни дня без оскорбленных чувств верующих.

Православные активисты оскорбились роликом известного ростовского автоблогера Vasyarnd, в котором тот в шутку выбросил хлам из машины распятие, пришли к нему в автосервис, влепили пощечину и заставили извиняться и сожалеть о содеянном святотатстве.


"Ты не просто извиняйся, ты очень сожалей о том, что ты сделал. Потому что братец наш попросил о лояльности к тебе, а так, по-хорошему, ты по-другому объяснялся бы. Наш Бог милостив, и поэтому ты сейчас стоишь и улыбаешься", - говорит православный "ревнитель" за кадром.

Как рассказал блогер, видео из-за которого к нему пришли верующие за "покаянием", он опубликовал полтора месяца назад. Вася (так называют блогера-механика подписчики) заявил, что произошедшее с ним - не постановка, конфликт уже исчерпан, но на всякий случай он приобрёл газовый баллончик. В ТикТоке, где у Vasyarnd около 1,9 млн подписчиков, ролик с оскорбительно падающим на пол православным крестом мужчина уже удалил.

В полицию Вася не обращался, но вполне возможно, что это сделают его подписчики, которые считают, что блогер стал жертвой религиозных фанатиков.

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Метки: блогер   верующие   видео   крест   оскорбление   пощечина   шутка   
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3k
Дмитрий 22 часа назад
Если есть чувства верующих, должны же, по логике, быть и чувства у не верующих? По чему чувства первых превалируют над чувствами вторых?
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9
ivbragar 5 минут назад
Уважаемые мне кажется что это очередной высер на вентилятор в сторону православных. В статье не понятно чья это машина. Если своя то это одно. Если чужая то это другое, мало ли кто что там повесил себе в машине. Если это мешало его работе то он должен был снять а по окончании работы обратно повесить. А на счет активистов то у меня сомнения что они настоящие православные.
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4k
Alex75r 14 минут назад
Правильно говорить, религиозные экстремисты. Они же там в видео так и говорят, что ему повезло что на этот раз они поклоняются доброму божеству, иначе бы ему несдобровать.
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2k
Алексей 54 минуты назад
Тех, кто надругается над православным крестом, нужно самих распять на кресте, чтобы они на собственной шкуре почувствовали, каково это...
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−38
малюта 2 часа назад
мы гусские, а значит с нами бох!
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34
Ирина Сергеева 3 часа назад
Не хера всё говно выкладывать в сеть.
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11k
Graf_Dracula 3 часа назад
Это мля что за беспредел а? При чем тут чувства верующих или не верующих? А почему когда это сделает какой то буддист или мусульманин то сразу под стражу а если какой то православный то ничего такого? Я всегда смотрю ролики Васи, он очень позитивный мужик. Нет, я против никакой религии ничего не имею, но есть же предел, чего своё навязывать другим то? Нужно чтобы эти чудики с крестом своим понесли законные наказания. Ну если кто то не верит ни в Бога, Будду, Аллах и что с того? Это чисто дело личное каждого, это не правильно кого то заставлять. Да и вообще, а почему бы не подумать о чувствах не верующих? Я сам верю в Бога, но такого беспредела не одобряю вовсе. Пусть понесут законные наказания.
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29k
Aleks 3 часа назад
Взял бы молоток и кинул в провославное хлебало... И был бы прав.
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
говорит Бох наш милостивый и на те по морде за нашего боха и за то что орудие пытки и казни древне-римских язычников на пол уронил
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−27
Артуриус 4 часа назад
Бог наш милостив, по этому ты ещё здесь улыбаешься. Православный патруль!
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1k
Nameless 5 часов назад
Пофиг кто прав, а кто виноват. В гараже много вещей, чем можно самообороняться от неадекватов
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150k
Alf 6 часов назад
Лишний раз убеждаюсь, что веруны крайне больные люди, которые свои за*бы и психические сдвиги прикрывают набожностью
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19k
Евгений 6 часов назад
Батя у меня лет в 30 ударился в религию. Потом его стукнул инсульт и религия прочно засела в его повреждённом мозгу. Сказать, что он нас с мамой заипал - это ничего не сказать.
Когда отца не стало, я просто собрал все книги и атрибутику и сжёг в печке в гараже.
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2k
Roman 7 часов назад
Православные блогеры наехали на автомобильного блогера? Первые берега попутали, а второму по губам за матерщину =))
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8k
The Dude 8 часов назад
Новая волна пошла. То ни дня без окуевших черножопых обезьян, а теперь оскорблённая христануто-патриотичная педерастия повылазила.
И всё их оскорбляет: и сиськи на фоне коммерческих заведений для справления религиозной нужды и поцелуи и вот теперь макет орудия убийства сказочного жида кого-то оскорбил.
А главное, что их нихера не оскорбляют задранные цены на бензин, пенсионеры, которых просто выживают со света с поднятием пенсионного возраста, явно дав понять, что они отработанный биоматериал.
Этих одноклеточных не оскорбляет ежегодное показушное бряцание оружием на главной площади страны, когда к президенту этой великой державы один только глава джамшутов и равшанов приехал посмотреть это шоу для умственно-неполноценных патриотиков с наклейками "можем повторить" на кредитных тачках.
Это их не оскорбляет.
Их не оскорбляет то что у нас дон глава дотационного региона ни во что не ставит Конституцию РФ и живёт только бандитскими понятиями и педофильской религией.
Ну конечно, на это ведь опасно оскорбляться. Да и как-то не поцреотично
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244
Чумной Доктор 8 часов назад
это его право выкидывать православный мусор. исусники же выкидывали наших богов с наших капищь да мало того что выкидывали, сколько миллионов славян порубили да по топили ради вороватого древнего еврея . ещё и иго татарское придумали чтоб скрыть злодеяния против племен за веру своих отцов и дедов стоящих.
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1k
василий Л 8 часов назад
Опытный блогер знает, что после получения псдюлей от православных активистов, можно год жить на донаты от поклонников либеральных ценностей.
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6k
Артём 8 часов назад
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12k
VM Varga 8 часов назад
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10k
Alex 10 часов назад
"Активистам" на нары на пару недель надо заехать.
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1k
Вальдемар 11 часов назад
А если честно, разве не заипали уже такие блогеры и инсаграмшицы, пытающиеся поймать на всём хайп? Вот собрал бы этот автоблошер мусор по обочинам дорого, было бы круто. Или инстаграмшица бабушке маникюр сделал, а не без трусов фоткалась, тоже хорошо. Но кому это интересно....
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