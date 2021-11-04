Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем

Ну, хотя бы все закончилось без потасовки. Что уже прогресс.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент страны, чтобы представить нового министра обороны Андрея Резникова, но нарвался на оскорбления от депутатов.
Нардеп Гео Лерос, который ранее со скандалом покинул президентскую партию "Слуга народа", с трибуны назвал Зеленского "главным предателем страны" и заявил, что не боится сфабрикованных против него уголовных дел. Когда разошедшемуся депутату отключили микрофон, то он не расстроился и ёмко выразил своё отношение к президенту неприличным жестом, показав средний палец. Выходку Лероса теперь будут рассматривать на регламентном комитете Верховной Рады.
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Позже скандал продолжили депутаты фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Во время выступления Зеленского они развернули плакаты с надписями: "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским" и "Зекатастрофа. Дай Украине кислород".
Согласно исследованиям Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского катится по наклонной - в ноябре он впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. 31,9% граждан заявили, что ни при каких обстоятельствах на будущих выборах не проголосуют за нынешнего президента.
В сентябре политику президента поддерживали 33,3% опрошенных, а в октябре уже 24,7% граждан. Впрочем, это не совсем плохой результат, если учесть, что за экс-президента Порошенко, который находится на второй строчке рейтинга, свой голос готовы отдать лишь 15,6% респондентов.
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