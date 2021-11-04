Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем

Согласно исследованиям Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского катится по наклонной - в ноябре он впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. 31,9% граждан заявили, что ни при каких обстоятельствах на будущих выборах не проголосуют за нынешнего президента.





В сентябре политику президента поддерживали 33,3% опрошенных, а в октябре уже 24,7% граждан. Впрочем, это не совсем плохой результат, если учесть, что за экс-президента Порошенко, который находится на второй строчке рейтинга, свой голос готовы отдать лишь 15,6% респондентов.