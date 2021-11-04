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Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем

Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2021 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зеленский   Украина   верховная рада   видео   депутат   оскорбление   политика   скандал   
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Ну, хотя бы все закончилось без потасовки. Что уже прогресс.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент страны, чтобы представить нового министра обороны Андрея Резникова, но нарвался на оскорбления от депутатов.


Нардеп Гео Лерос, который ранее со скандалом покинул президентскую партию "Слуга народа", с трибуны назвал Зеленского "главным предателем страны" и заявил, что не боится сфабрикованных против него уголовных дел. Когда разошедшемуся депутату отключили микрофон, то он не расстроился и ёмко выразил своё отношение к президенту неприличным жестом, показав средний палец. Выходку Лероса теперь будут рассматривать на регламентном комитете Верховной Рады.

Позже скандал продолжили депутаты фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Во время выступления Зеленского они развернули плакаты с надписями: "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским" и "Зекатастрофа. Дай Украине кислород".

Согласно исследованиям Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского катится по наклонной - в ноябре он впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. 31,9% граждан заявили, что ни при каких обстоятельствах на будущих выборах не проголосуют за нынешнего президента.


В сентябре политику президента поддерживали 33,3% опрошенных, а в октябре уже 24,7% граждан. Впрочем, это не совсем плохой результат, если учесть, что за экс-президента Порошенко, который находится на второй строчке рейтинга, свой голос готовы отдать лишь 15,6% респондентов.

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Метки: Зеленский   Украина   верховная рада   видео   депутат   оскорбление   политика   скандал   
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25  комментариев
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8k
Юлия 2 часа назад
Украинская рада похлеще любого реалити-шоу, что ни день то перформанс. А эффект тот же - люди живут плохо, но им всегда есть что обсудить.
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460
да пох Полчаса назад
В любой стране где есть власть, есть кто ей не доволен и не боится этого сказать ...Хотя нет не в любой
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14k
vikklu Полчаса назад
Если про Пороха здесь, на Фишках, пропагандоны визжали чуть ли не каждый день, то про шута ни слова, значит и впрямь ведёт политику п.рости.т.утки и предателя, если крысёныш им доволен.
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6k
mH 41 минуту назад
Да пусть они там все хоть передерутся между собой, нам-то с этого что? Украина більше не братня, да и хер бы с ними.
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56k
parallax 41 минуту назад
Очередной кошерный междусобойчик.
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14k
Михаил Гривин 51 минуту назад
Это спектакль. Просто один еврей понял, что у другого еврея дела идут плохо и решил от него картинно дистанцироваться.
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106k
Барон Мюнхгаузен. 52 минуты назад
https://old.fishki.net/anti/3993178-nardep-geo-leros-nazval-vladimira-zelenskogo-glavnym-predatelem-ukrainy-i-pokazal-emu-srednij-palec.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3993178-nardep-geo-leros-nazval-vladimira-zelenskogo-glavnym-predatelem-ukrainy-i-pokazal-emu-srednij-palec.html
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10k
котегRUS Час назад
даже не удивлюсь если у них в раде депутаты начнут хером по трибуне стучать..
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28k
Slonyash Час назад
Ссылка youtu.be
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910
Murych Час назад
Пыне кто-нибудь осмелился показать средний палец? :)
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2k
александр 2 часа назад
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710
Мы Ул 2 часа назад
Ему раз в час палец показывают.
https://old.fishki.net/3993178-nardep-geo-leros-nazval-vladimira-zelenskogo-glavnym-predatelem-ukrainy-i-pokazal-emu-srednij-palec.htmlhttps://old.fishki.net/3993178-nardep-geo-leros-nazval-vladimira-zelenskogo-glavnym-predatelem-ukrainy-i-pokazal-emu-srednij-palec.html
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
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10k
Majul 2 часа назад
Начинают прозревать потихоньку.
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Шикарно, браво! Молодец паренёк, не забздел.
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