Православный активист напал на Александра Невзорова

В ответ публицист проявил истинный "христианский" гуманизм, отказавшись сдавать набожного хулигана полицейским.
Вчера поздно вечером во время проведения "Невзоровских сред" в одной из гостиниц Петербурга на журналиста Александра Невзорова напал православный активист. После окончания лекции, дождавшись своей очереди на автограф-сессии, он подошел к Невзорову и
дал христианского леща ударил по лицу.
"Хватит веру православную оскорблять, б**ть!" - не совсем по-православному выразился мужчина после нападения
Источник:
Мужчину тут же оттащил охранник, а Невзоров как ни в чем не бывало продолжил подписывать книги и в присущей ему циничной манере поблагодарил нападавшего за терпение, ведь верующий ждал несколько часов, чтобы защитить веру православную от журналиста.
Когда у Невзорова спросили, что делать с хулиганом, он попросил его отпустить. Но было уже поздно - сотрудники гостиницы вызвали Росгвардию. И журналисту пришлось объяснять правоохранителям, что претензий к верующему он не имеет и в составлении протокола нет необходимости.
"Я отказался писать на него заявление, и по моей просьбе полиция его отпустила. Она была вынуждена, я настоял. Я же знаю, что у меня опасная профессия. Странно было бы ожидать чего-нибудь другого", - прокомментировал свое решение Невзоров местному изданию.
за свою карьеру Глебыч не такое ловил, издержки профессии, годы не те конечно уже, респект ему— Иванов Денис (@denis8791) August 11, 2021
У Невзорова просто не здоровый цвет лица,посетитель ,,подрумянил,,👏💪— Ирина (@IrinaHachimovna) August 11, 2021
Источник:
- В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
- Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими
- В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции
- В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе
- Голый и неадекватный мужчина напал на прохожего в Барнауле
Понравилось43
Зовите станиславского!
А теперь минусите русофобы и поклонники невзорова!
Я вообще не понимаю почему им до сих пор не занялись спецслужбы!
И называть этот девчачий шлепок «знатной затрещиной»? Если вас в вашей Пантелеймоновке ни разу не 3,14здили по настоящему - хоть какой ММА посмотрите в интернете, что ли..
Тебе моя Пантелеймоновка спать не даёт. Но ты не переживай, у нас всё хорошо, твоих друзей укрофашистов потихоньку утилизируем!
Я знаю ребят, побывавших, в том числе, и на Украине. Среди них нет 3,14здаболов и ура-патриотов, вроде вас. Вы же при первом же замесе свой спрятанный украинский паспорт достанете, мол, вы из другой страны
Ты знаешь ребят побывавших на украине? А можно поподробнее, что они делали на украине, случайно не против Донецкой Республики воевали? Если они воевали против нас, а ты реально из России - я же могу тебя взять в обработку для поиска военных преступников!
Ты точно не балабол и готов ответить?
_________________________________________________
Это не православный, ибо православный так поступить не может.
Для примера. На Невзорова напал борец с насилием и зверски избил его ногами и руками. На Невзорова напал борец с сексуальным насилием и овладел Невзоровым против его воли три раза. На Невзорова напал вегетарианец и отобрал и сожрал все невзоровские бутеры с колбасой, чтобы Невзоров больше не ел мясного. Провокации могут быть везде и всегда. Мне нужны неопровержимые доказательства, что этот человек православный. Истино православный человек свой рот матом не пачкает как этот провокатор.
А профессия у Невзорова и впрямь опасная. Быть проституткой в криминальном районе это вам не это.