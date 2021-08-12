Православный активист напал на Александра Невзорова

Мужчину тут же оттащил охранник, а Невзоров как ни в чем не бывало продолжил подписывать книги и в присущей ему циничной манере поблагодарил нападавшего за терпение, ведь верующий ждал несколько часов, чтобы защитить веру православную от журналиста.





Когда у Невзорова спросили, что делать с хулиганом, он попросил его отпустить. Но было уже поздно - сотрудники гостиницы вызвали Росгвардию. И журналисту пришлось объяснять правоохранителям, что претензий к верующему он не имеет и в составлении протокола нет необходимости.