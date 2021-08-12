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Православный активист напал на Александра Невзорова

Православный активист напал на Александра Невзорова (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 11:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   нападение   невзоров   оскорбление чувств верующих   полиция   пощечина   прямой эфир   
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В ответ публицист проявил истинный "христианский" гуманизм, отказавшись сдавать набожного хулигана полицейским.

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Метки: видео   нападение   невзоров   оскорбление чувств верующих   полиция   пощечина   прямой эфир   
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37  комментариев
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34k
Alex 55 минут назад
Жаль мужик не пристрелил эту мразь
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38k
dima423 Минуту назад
...а вообще на постанову похоже) слишком уж все складно да гладко...да и сам невзоров гандон тот еще, доверия к нему нету)
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38k
dima423 4 минуты назад
...оскорблять - бл*ть... это эхо просто)
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24k
Vazari 19 минут назад
Кто-нибудь может помочь понять, что такое "православный активист"?
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−36
Zlaja ptica Полчаса назад
А не постанова ли? Для пиару?

Зовите станиславского!
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904
Алксандр Шевченко Полчаса назад
А помоему это заказной пиар.
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31k
Korolev Полчаса назад
Атеист, но Невзорову бы тоже втащил, если бы знал, что меня отпустят...
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26k
Лабуда Полчаса назад
Александр Невзоров заявил - "Русского народа никогда не было, а понятие русской нации невозможно применить ни к одному периоду российской истории."

А теперь минусите русофобы и поклонники невзорова!
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5k
Борис Карабанов 36 минут назад
Часто встречаю, но до сих пор не знаю, кто такой "православный активист" и какую организацию он представляет. По крайне мере, в официальной Русской Православной Церкви таковых не существует.
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3k
Dmitrii Ivanov 42 минуты назад
Правильно Невзоров сделал, что попросил отпустить, а то у сделали бы из "активиста" нового мученика, а там глядишь и святого.
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26k
Лабуда 45 минут назад
Знатная затрещина! Мужику респект!
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36k
Андрей 48 минут назад
"Хватит веру православную оскорблять, б**ть!" - не совсем по-православному выразился мужчина после нападения.
_________________________________________________
Это не православный, ибо православный так поступить не может.
Для примера. На Невзорова напал борец с насилием и зверски избил его ногами и руками. На Невзорова напал борец с сексуальным насилием и овладел Невзоровым против его воли три раза. На Невзорова напал вегетарианец и отобрал и сожрал все невзоровские бутеры с колбасой, чтобы Невзоров больше не ел мясного. Провокации могут быть везде и всегда. Мне нужны неопровержимые доказательства, что этот человек православный. Истино православный человек свой рот матом не пачкает как этот провокатор.
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7k
portmen77 48 минут назад
Ну он хотя бы был в маске. И наверняка привитый. Ответственный гражданин! Соль земли.
А профессия у Невзорова и впрямь опасная. Быть проституткой в криминальном районе это вам не это.
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443
Андрей Ы. 49 минут назад
Неврозов - проститутка редкостная. То в церковном хоре пел и лоб о пол храма разбивал, то в атеиста переобулся. То патриотичнейший из патриотов, то либерда либердой. Гнилой человечишко.
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17k
Марина 50 минут назад
Всем бы религиозным фанатикам ставить на лоб печать "долпоёп" и не пускать в приличные места к нормальным людям.
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−1
Mosgaz 58 минут назад
Глебыч держись! мракобесы на большее не способны.
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−1
Mosgaz Pillin Alex 39 минут назад
Нормальное поведение обезьян...
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