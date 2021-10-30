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В «Домодедово» сотрудники ГБР не оценили шутку подвыпившего пассажира

В «Домодедово» сотрудники ГБР не оценили шутку подвыпившего пассажира (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2021 13:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   видео   гбр   граната   домодедово   шутка   
2690
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До первого апреля еще далеко, но одному из пассажиров аэропорта «Домодедово» очень захотелось пошутить. Объектом для своей шутки он выбрал сотрудников группы быстрого реагирования.

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Метки: аэропорт   видео   гбр   граната   домодедово   шутка   
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35  комментариев
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Не вопрос , а скорее ирония.
Что бы было с этими полицейскими , если под бронежилетом (которым накрыли мужика) действительно взорвалась бомба ?
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2k
Ertin 40 секунд назад
Вот осуждаете... А может, жена его на все нерабочие к тёще утянуть хотела.
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9k
Alex Djeff 3 минуты назад
Надеюсь у него везде проверили. Мало ли..
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3k
Том Джоуд 5 минут назад
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Теперь с ним сокамерники шутить будут на зоне
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89k
сапер Водичка 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Ivan 43 минуты назад
Вот тут все хорошо. Вот кто где накосячит-люди любят говорить, а сделало бы оно эту хрень в мечети..., или после расстрелов я все возмущаюсь, что надо не в школу идти, стрелять, а армейскую часть штурмовать! А вот тут все хорошо! И шутка смешная, и по адресу, и нам улыбка! Молодец!
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4k
elllfa 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Точка 53 минуты назад
Че в головах у людей происходит... Смешно ведь аж пизнес! И веселья сразу с ровного места вагон прям
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27k
Notan Blaine Час назад
Попробовал бы в Израиле так пошутить, сразу ощутил в себе несколько лишних дыр от свинца.
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545
vijilante Час назад
Скучно стало.
Вот и повеселился,мудак.
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1k
Денис Ануфриев Час назад
мде,синька зло
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289
комнатный сибиряк Час назад
Инструкция , как себе на ровном месте найти много много проблем. Теперь хоть сколько раз может повторять что это была только шутка, , думаю судья оценит шутку, посмеются в зале суда
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5k
Sanar Час назад
А причём тут ГБР? Это обычная транспортная полиция, ГБР в заголовке звучит лучше?
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2k
Anatoly Shestakov Час назад
ГБР оказались более опытными шутниками.
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14k
Александр Час назад
Многомиллионный штраф, с отработкой его на малооплачиваемых работах... Только так
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427
Филимон Филимонов Час назад
Бл.Дебилов всё больше и больше ,и шутки у них совсем не радуют.Обрадовать бы его ,его же шуткой минимум лет на пять,глядишь и чище в обществе станет,а так дадут ему условно и глядя на него, шутников по бухалову ещё добавится.
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Комментарий удален
−1
261
Вадим В. Новоженов Час назад
Вот дурень! Это ст.№ 207 - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Когда я служил в 90-х, один запертый женой дома "алконавт" позвонил в милицию, что у него бомба и он взорвёт свою пятиэтажку. Позвонил с целью, чтобы его менты высвободили и он дальше пошёл бухать. Квартиру вскрыли, бомбы, понятно, нет, дурика в ИВС на 2-е суток и завели уголовное дело. А мне его пришлось конвоировать, в наручниках, всё как положено, на экспертизу в Городскую психиатрическую больницу Скворцова-Степанова. Откуда и узнал, что так лучше не шутить!
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261
Вадим В. Новоженов Anatoly Shestakov Полчаса назад
Это точно - вам невероятно повезло! Кроме наказания, ещё постановка на учёт в ПНД, а это колоссальные "минусы" в будущем: минус права, гражд. оружие, минус учёба в ВУЗах, достойная работа и один только плюс - судимость.
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3k
a_komolow Час назад
Слетал дебил на курорт!
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Надеюсь собаня его за жопу цапнула
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