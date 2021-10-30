В «Домодедово» сотрудники ГБР не оценили шутку подвыпившего пассажира

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До первого апреля еще далеко, но одному из пассажиров аэропорта «Домодедово» очень захотелось пошутить. Объектом для своей шутки он выбрал сотрудников группы быстрого реагирования.
Подвыпивший мужчина решил проверить, а что будет, если сообщить полицейским, что у него с собой бомба. Сообщил и оперативно оказался на полу, на все его заверения, что это была шутка, сотрудники с ним соглашались, но не отпускали.
Пока ждали приезда взрывотехников и кинологов, юмориста накрыли бронежилетами и оцепили территорию.
В процессе проверки опасные предметы обнаружить не удалось, а вот любитель розыгрышей отправился в ближайший отдел полиции.
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Что бы было с этими полицейскими , если под бронежилетом (которым накрыли мужика) действительно взорвалась бомба ?
Вот и повеселился,мудак.