FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4999 постов • 795 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Заигралась я немножко в инстаблогера": девушка, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского собора, признала свою вину

"Заигралась я немножко в инстаблогера": девушка, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского собора, признала свою вину (7 фото)

Автор:
01 ноября 2021 07:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Исаакиевский собор   блогер   видео   провокация   суд   фото   
534
7

Ирину Волкову обвиняли по части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих).

Инстамодель Ирина Волкова показала пятую точку на фоне Исаакия, и соцсети забурлили негодованием. Верующие оскорбились, высоконравственные россияне призвали наказать блогершу, у которой за душой нет ничего святого.


В итоге девушка должна была ответить по 148-я статье уголовного кодекса РФ. Наказание за прегрешения против чувств верующих солидны: либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до года. 30 октября блогерша была задержана, и 31 октября состоялось заседание суда, на котором рассматривали дело Волковой. Октябрьский суд Санкт-Петербурга, ознакомившись с материалами следствия, посчитал, что доказательная база вины блогерши слаба - в итоге инстаблогерша была отпущена на свободу безнаказанной.


В суде Волкова извинилась перед верующими. «Я извиняюсь, что сделала такие фотографии, оскорбив тем самым чувства верующих людей. […] Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Над всем уже подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — пояснила она.


Кстати, искомое фото было сделано еще летом, и почему на него обратили внимание только сейчас, остается загадкой. К слову, если подобные преступления не имеют срока давности, то в этом случае пора ввести наказания и для новоиспеченной россиянки Натальи Орейро, которая лет 10 назад тоже сфотографировалась не вполне одетой на похожем фоне. Да и Ольгу Бузову вполне можно притянуть к ответу


Дельное же предложение!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Девушка   Исаакиевский собор   блогер   видео   провокация   суд   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54
ἑωσφόρος Полчаса назад
Вот реально: какие эти верующие нежные, какие трепетные у них чувства...
Пусть вспомнят первых христиан. Как их бросали к львам на арену, били, изгоняли...
Сомневаюсь что "верующие" читали свою любимую сказку...
---
"Я же говорю вам: не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую."
Евангелие от Матфея 5:39
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Light_of_freedom 19 секунд назад
Если чувства верующих можно так легко оскорбить, значит ни такие они уж и верующие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 9 минут назад
Когда же уже эти всякие сраные блохеры начнут голяком позировать у мечетей, я даже подпишусь и задонатю, очень жду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
Andrey 15 минут назад
ну вы батенька даете ! Ореро это совсем другое,не путайте понятия !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig 38 минут назад
Храмов на каждом углу понастроили, жопу оголить негде..маразм полный
Мне как то поссать сильно приспичило, я на стену какого-то храма побрызгал, берите меня, можете на костре сжечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 42 минуты назад
Блогер, брови, шугаринг, несовершеннолетний ребёнок, приехала в СПб после майдана, ну всё понятно, очень нужный член общества, ей бы билетик обратно до куева.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
У стен есть уши, глаза и даже динамики: как избавиться от взрослых страхов У стен есть уши, глаза и даже динамики: как избавиться от взрослых страхов Очередную блогершу задержали за эротическую фотосессию на фоне собора Очередную блогершу задержали за эротическую фотосессию на фоне собора Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Задержанный таджикский пранкер попросил депортации Задержанный таджикский пранкер попросил депортации «Трава у дома»: история гимна российской космонавтики «Трава у дома»: история гимна российской космонавтики Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12065



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
Пост об убойной женской логике
4
157
Пост об убойной женской логике
Набирающие популярность в сообществах
Генсек ООН покинул саммит G20 разочарованным, утешит ли его предстоящая конференция COP26
0
17
Генсек ООН покинул саммит G20 разочарованным, утешит ли его предстоящая конференция COP26
ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов Боруссии Дортмунд
0
3
ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов Боруссии Дортмунд
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#подборка#животные#в мире#приколы#Разное#позитив#на различный вкус
#интересно#история#смешные#фотографии#прикольные#город#СССР#Япония#сатира#природа
#факты#люди#картинки#познавательно#Жизнь#дети#Ynews#забавно#хэллоуин#фильм
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби

На что жалуетесь?

Вернуться