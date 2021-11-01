"Заигралась я немножко в инстаблогера": девушка, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского собора, признала свою вину

Кстати, искомое фото было сделано еще летом, и почему на него обратили внимание только сейчас, остается загадкой. К слову, если подобные преступления не имеют срока давности, то в этом случае пора ввести наказания и для новоиспеченной россиянки Натальи Орейро, которая лет 10 назад тоже сфотографировалась не вполне одетой на похожем фоне. Да и Ольгу Бузову вполне можно притянуть к ответу