"Заигралась я немножко в инстаблогера": девушка, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского собора, признала свою вину

Ирину Волкову обвиняли по части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих).
Инстамодель Ирина Волкова показала пятую точку на фоне Исаакия, и соцсети забурлили негодованием. Верующие оскорбились, высоконравственные россияне призвали наказать блогершу, у которой за душой нет ничего святого.
В итоге девушка должна была ответить по 148-я статье уголовного кодекса РФ. Наказание за прегрешения против чувств верующих солидны: либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до года. 30 октября блогерша была задержана, и 31 октября состоялось заседание суда, на котором рассматривали дело Волковой. Октябрьский суд Санкт-Петербурга, ознакомившись с материалами следствия, посчитал, что доказательная база вины блогерши слаба - в итоге инстаблогерша была отпущена на свободу безнаказанной.
В суде Волкова извинилась перед верующими. «Я извиняюсь, что сделала такие фотографии, оскорбив тем самым чувства верующих людей. […] Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Над всем уже подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — пояснила она.
Кстати, искомое фото было сделано еще летом, и почему на него обратили внимание только сейчас, остается загадкой. К слову, если подобные преступления не имеют срока давности, то в этом случае пора ввести наказания и для новоиспеченной россиянки Натальи Орейро, которая лет 10 назад тоже сфотографировалась не вполне одетой на похожем фоне. Да и Ольгу Бузову вполне можно притянуть к ответу
Дельное же предложение!
Источник:
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Пусть вспомнят первых христиан. Как их бросали к львам на арену, били, изгоняли...
Сомневаюсь что "верующие" читали свою любимую сказку...
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"Я же говорю вам: не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую."
Евангелие от Матфея 5:39
Мне как то поссать сильно приспичило, я на стену какого-то храма побрызгал, берите меня, можете на костре сжечь