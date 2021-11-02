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Юные любителя паркура, которые заставят вас поволноваться

Юные любителя паркура, которые заставят вас поволноваться (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 09:30
Метки: видео   дети   крыша   опасность   страшно   экстрим   
169
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На крыше многоэтажного дома заметили двух мальчиков, у которых практически отсутствует инстинкт самосохранения. Видео, предположительно, было снято в Китае.
Прыгают они, а сердце замирает у всех остальных! Недаром говорят, что большинство мужчин - это случайно выжившие мальчики.

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Метки: видео   дети   крыша   опасность   страшно   экстрим   
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5k
Шлагбаумэн 54 минуты назад
Когда уже до людей дойдёт, что снимать вертикально это дебилизм?
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23k
SerGProS 19 минут назад
уши поотрывал бы,чё творят
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424
Собака 51 минуту назад
Я не волновался...
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3k
ride Час назад
норм, китайцев много ))
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