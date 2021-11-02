Юные любителя паркура, которые заставят вас поволноваться

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На крыше многоэтажного дома заметили двух мальчиков, у которых практически отсутствует инстинкт самосохранения. Видео, предположительно, было снято в Китае.
Прыгают они, а сердце замирает у всех остальных! Недаром говорят, что большинство мужчин - это случайно выжившие мальчики.
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