В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома

Уличные камеры в Воронеже запечатлели, как мужчина зажал двухлетнего сына своей жены между ног, а затем, потеряв равновесие, ударил головой о лавку. Неравнодушные прохожие отобрали ребенка у пьяного 30-летнего мужчины и вызвали полицейских.
Мальчик с множественными ушибами был доставлен в больницу. Выяснилось, что задержанный в течение 2,5 месяцев неоднократно наносил побои ребенку.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Смотреть с 3:50
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Спасибо неравнодушным прохожим.