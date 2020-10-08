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В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома

В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   видео   дети   лавочка   неадекват   негатив   происшествие   пьяный   ребенок   
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Уличные камеры в Воронеже запечатлели, как мужчина зажал двухлетнего сына своей жены между ног, а затем, потеряв равновесие, ударил головой о лавку. Неравнодушные прохожие отобрали ребенка у пьяного 30-летнего мужчины и вызвали полицейских.

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Метки: алкоголь   видео   дети   лавочка   неадекват   негатив   происшествие   пьяный   ребенок   
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8  комментариев
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308
Рафаэль 2 часа назад
Капец мразота, блин хорошо что люди не равнодушные оказались рядом
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187k
Северное сияние 53 минуты назад
Мразота синяя! Генетический мусор!

Спасибо неравнодушным прохожим.
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1k
Том Сойер 57 минут назад
Епло его синее надо было разбить в кровь, и пару ребер сломать, ублюдку поганому!!!
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776
Йожык Час назад
Пиз..ц, не повезло малышу с родителями.
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3k
Тамара Час назад
А мамаша, с умилением, - зато у ребенка есть папка.
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7k
Антон Семёныч Тамара Полчаса назад
Зато у мамки есть ё.б.а.р.ь, там такие приоритеты.
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
этого бы мудака взять за ноги и епнуть головой об елочку
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