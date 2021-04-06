Сошедшая с крыши снежная масса обрушилась на мальчика

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Восьмилетний мальчик из города Губкинский в ЯНАО может праздновать второй день рождения. Сошедшая с крыши "лавина" снега чуть не погребла его под собой. Инцидент запечатлела камера наблюдения.
После произошедшего мальчик прошёл медицинское обследование. По данным сайта Gubkinskiy.com , врачи подозревают у ребенка сотрясение мозга. Происшествием заинтересовались правоохранительные органы.
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Метки: Губкинский ЯНАО видео дети крыша мальчик происшествие снег
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