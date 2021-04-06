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Сошедшая с крыши снежная масса обрушилась на мальчика

Сошедшая с крыши снежная масса обрушилась на мальчика (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Губкинский   ЯНАО   видео   дети   крыша   мальчик   происшествие   снег   
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Восьмилетний мальчик из города Губкинский в ЯНАО может праздновать второй день рождения. Сошедшая с крыши "лавина" снега чуть не погребла его под собой. Инцидент запечатлела камера наблюдения.

Источник:

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Метки: Губкинский   ЯНАО   видео   дети   крыша   мальчик   происшествие   снег   
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3  комментария
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Karelian Час назад
В тексте: "лавина", "погребла под собой"
На видео: два-три-пять вёдер снега.
Капец, автор - мастер интриги.
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7k
Андрей А 42 минуты назад
У нас в Иваново вот такая жесть произошла. В начале 90х я учился в этом институте, было одним из новых корпусов в то время. Сейчас оказывается бесхозное здание
Когда приехал губер на разборки, отвалился еще один кусок, прямо во время его интервью
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Андрей 54 минуты назад
Пацан побежал, если и есть сотрясение, то очень небольшое.
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Mr.Adamson

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