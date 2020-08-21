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Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован

Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 09:52
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   истерика   плач   прикол   ребенок   юмор   
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Мать и отец пытались уложить спать своего маленького сына по имени Бенц, но ребенок устроил истерику. Тогда родители решили заснять плач малыша на видео и показать ему. Такой реакции от мальчика никто не ожидал!

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Метки: видео   дети   истерика   плач   прикол   ребенок   юмор   
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Опаньки 10 минут назад
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Vossen

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