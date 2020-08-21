Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован

Мать и отец пытались уложить спать своего маленького сына по имени Бенц, но ребенок устроил истерику. Тогда родители решили заснять плач малыша на видео и показать ему. Такой реакции от мальчика никто не ожидал!

Родители пояснили, что снимали видео только только для развлечения и они не ожидали, что ролик станет вирусным