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Как правильно себя вести, если оказался на рельсах в метро?

Как правильно себя вести, если оказался на рельсах в метро? (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выживание   интересно   метро   поезд   полезно   рельсы   
1955
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Что делать, если упал на рельсы в метро и не можешь понять, как далеко от тебя поезд? Стоит ли другим пассажирам спускаться на рельсы и пытаться вытащить пострадавшего? Ответы на эти и другие вопросы вопросы вы найдете в данном видео.
Небольшая видеоинструкция о том, что должен делать человек, если он каким-то образом оказался на рельсах в метро.

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Метки: видео   выживание   интересно   метро   поезд   полезно   рельсы   
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7  комментариев
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224
АлоКин 2 часа назад
А вот это полезный пост, спасибо. Наконец-то узнал где этот контактный рельс и где безопасно можно стоять.
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18k
sanchesS80 3 минуты назад
По телеку такие вещи надо иногда показывать, вместо рекламы.
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10k
Majul Полчаса назад
Очень доходчиво и без "воды", крайне важное и полезное видео!
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375k
Алексей 39 минут назад
вот посмотрят этот ролик дебилы и начнут махать по чем зря машинисту круговые движения
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2k
satra 50 минут назад
Большое спасибо за видео! Минус один детский страх.
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317
Мурчелло Час назад
На фото начальник московского метро или главный инженер?
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29k
Игорь 2 часа назад
Во как для гостей столицы стараются! А на казахском-узбекском есть такое же видео?!
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