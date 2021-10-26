Как правильно себя вести, если оказался на рельсах в метро?

Что делать, если упал на рельсы в метро и не можешь понять, как далеко от тебя поезд? Стоит ли другим пассажирам спускаться на рельсы и пытаться вытащить пострадавшего? Ответы на эти и другие вопросы вопросы вы найдете в данном видео.

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Небольшая видеоинструкция о том, что должен делать человек, если он каким-то образом оказался на рельсах в метро.