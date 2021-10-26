Как правильно себя вести, если оказался на рельсах в метро?

1955
1
1
Что делать, если упал на рельсы в метро и не можешь понять, как далеко от тебя поезд? Стоит ли другим пассажирам спускаться на рельсы и пытаться вытащить пострадавшего? Ответы на эти и другие вопросы вопросы вы найдете в данном видео.
Небольшая видеоинструкция о том, что должен делать человек, если он каким-то образом оказался на рельсах в метро.
Источник:
Ссылки по теме:
- Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой
- Как компактно складывать вещи
- Безопасный для хозяина метод стрижки когтей у кошек
- Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
- Действия машиниста при падении человека на путь
86
Понравилось86
Новости партнёров