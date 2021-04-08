Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка

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Установленные в метро камеры наблюдения запечатлели невнимательную женщину, которая чуть не лишилась своего ребенка. Она затащила коляску в вагон, а затем, во время разговора по телефону, вышла из поезда. Двери закрылись и ребенок поехал дальше.
С ребенком могло произойти всё что угодно, если бы не мужчина, оказавшийся в нужное время и в нужном месте.
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