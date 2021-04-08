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Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка

Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 13:03
Метки: в мире   видео   дети   люди   метро   повезло   поезд   помощь   
294
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Установленные в метро камеры наблюдения запечатлели невнимательную женщину, которая чуть не лишилась своего ребенка. Она затащила коляску в вагон, а затем, во время разговора по телефону, вышла из поезда. Двери закрылись и ребенок поехал дальше.

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Метки: в мире   видео   дети   люди   метро   повезло   поезд   помощь   
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Олеся К Час назад
кукушка какая то....больше на постановочное похоже
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