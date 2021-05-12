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Как удалить скотч с бумаги и не порвать её

Как удалить скотч с бумаги и не порвать её (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 11:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: бумага   видео   интересно   лайфхак   полезно   скот   хитрости   
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Среди огромного количества бесполезных лайфхаков в интернете всё еще можно найти дельные советы, которые действительно пригодятся в быту. Например, из этого ролика вы узнаете как убрать скотч с бумаги, не порвав ее.

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Метки: бумага   видео   интересно   лайфхак   полезно   скот   хитрости   
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
продолжайте вести наблюдение. мы с вами свяжемся
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214
Татьяна Полчаса назад
А если нет хвостиков, за которые можно потянуть?
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31k
Опаньки Полчаса назад
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