Как удалить скотч с бумаги и не порвать её

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Среди огромного количества бесполезных лайфхаков в интернете всё еще можно найти дельные советы, которые действительно пригодятся в быту. Например, из этого ролика вы узнаете как убрать скотч с бумаги, не порвав ее.
Все гениальное - просто!
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