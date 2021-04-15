Действия машиниста при падении человека на путь

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Обучающее видео о действиях машиниста метрополитена в случае падения человека на пути, которое будет интересно и простым смертным.
Что делают сотрудники метро при падении человека на пути.
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