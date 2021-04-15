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Действия машиниста при падении человека на путь

Действия машиниста при падении человека на путь (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 10:44
Метки: Москва   видео   инструкция   интересно   машинист   метро   
560
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Обучающее видео о действиях машиниста метрополитена в случае падения человека на пути, которое будет интересно и простым смертным.

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Метки: Москва   видео   инструкция   интересно   машинист   метро   
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6  комментариев
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8k
portmen77 Час назад
А перед подачей питания на контактный рельс не нужно предупредить пассажиров? Вдруг особо одаренные захотят открыть двери и выйти на пути?
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21k
SerGProS portmen77 36 минут назад
"Особо одаренным" предупреждения не нужны. Их природа-матушка отсеивает ежедневно
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1k
Сергей 7 минут назад
Не понял, чего они так за разрядку АКБ волнуются. Будто она не заведётся.
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21k
SerGProS Полчаса назад
Получил удовлетворение от видео. Все по инструкции. Все :"с чувством, с толком, с расстановкой"
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21k
Сибиряк 44 минуты назад
Вот когда машинист работал с помощником дело шло быстрее. А сейчас пока 1 бегает и выполняет регламент помощь человеку может уже не понадобится.
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8k
Вася Час назад
у деспетчера (не только в метро) должна быть чёткая дикция и внятная речь, чтобы с первого раза понятно было и не переспрашивать, счёт и так на секунды. Бубнёж в рацию напоминает объявление остановок в автобусах 40летней давности (слщ. сновк плщ кституц)..
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