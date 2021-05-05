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Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой

Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 11:30
Метки: банка   видео   интересно   крышка   полезно   хитрости   
845
1
1
Простой способ открыть тугую завинчивающуюся крышку банки за несколько секунд. Для его осуществления вам понадобятся только собственные руки.

Источник:

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Метки: банка   видео   интересно   крышка   полезно   хитрости   
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12  комментариев
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127
Татьяна Полчаса назад
Я открываю просто - поддеваю крышку ножиком или открывашкой, воздух проникает внутрь и крышка легко открывается. ВСЁ!
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240
Sandmann 7 минут назад
Посмотрел эврику, пошел сию "умность" "хвастануть" жене... Не знаю как с огурцами, а вот типа с вишневым желе - не зачёт... Вместо "одобрям" получил ехидную усмешку...
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36k
Антон 7 минут назад
А что, так можно было
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52k
Похабыч 20 минут назад
Любой открывалкой чуть поддеть и она чпокает..
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1k
Граф Андрий 24 минуты назад
возьму на заметку.... спасибо!
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181
MakoHunt Полчаса назад
просто поднести банку в области крышки под теплую воду на 20 секунд и все идеально открывается....
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224
Михаил Полчаса назад
Спасибо тебе, братан
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41k
doker 48 минут назад
Слишком напряжно.

Удар ладошкой по дну банки. И всё.
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958
sedoisever 56 минут назад
Век живи, как говорится... Спасибо, Друже Обломов. )
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10k
ГородДомов 57 минут назад
я ещё маленький был мой дядька так банки открывал..
так что для меня это не секрет
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