Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой

845
1
1
Простой способ открыть тугую завинчивающуюся крышку банки за несколько секунд. Для его осуществления вам понадобятся только собственные руки.
Век живи - век учись! А как открываете банки с такими тугими крышками вы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычная банка с огурцами
- Как любительницы косплея закрепляют платье на груди
- Когда нельзя снимать на дрон, но очень хочется
- Как компактно складывать вещи
- Как быстро очистить рыбу от чешуи
43
Понравилось43
Новости партнёров
Удар ладошкой по дну банки. И всё.
так что для меня это не секрет