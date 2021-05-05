Безопасный для хозяина метод стрижки когтей у кошек

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Наверняка многие из вас замечали, как спокойны бывают котята, когда кошка за шиворот переносит их с места на место. Похоже, что подобным образом можно усмирить и уже взрослых питомцев, даже во время стрижки когтей.
Смирение и покорство, заложенные с детства.
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