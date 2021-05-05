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Сообщество Без кота и жизнь не та 878 постов • 380 подписчиков подписаться
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Безопасный для хозяина метод стрижки когтей у кошек

Безопасный для хозяина метод стрижки когтей у кошек (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 12:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   интересно   когти   коты   полезно   хитрости   
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Наверняка многие из вас замечали, как спокойны бывают котята, когда кошка за шиворот переносит их с места на место. Похоже, что подобным образом можно усмирить и уже взрослых питомцев, даже во время стрижки когтей.

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Метки: видео   животные   интересно   когти   коты   полезно   хитрости   
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11  комментариев
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Ещё бы на руку натянула кота как перчатку.
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4k
a6m5 6 минут назад
Да уже лет 15 в инете ролиик гуляет, как ветеринар учит кошек в ступор вводить. Просто прищепку за шкирку - и делай с ней что хош.
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17k
Anna Полчаса назад
ой тупая
ой тупаяПосмотреть
ой тупая
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10k
Denissg 36 минут назад
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40k
Соломей 55 минут назад
бряхня.моя бы уже сняла с неё скальп.не работает метод.
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4k
tamin 2 часа назад
Нахуа ногти стричь кошке????
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