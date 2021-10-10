«Ах, эта свадьба»: участники кортежа в Москве устроили стрельбу

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Колонна из шести машин решила дополнить кортеж «салютом» и открыла огонь.
Проезжая по Дмитровскому шоссе, весельчаки начали палить из огнестрельного оружия. Однако недолго музыка играла. Веселье было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Хулиганы задержаны, их личность и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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К сожалению, пальба во время свадебного кортежа частое явление. Ранее спокойствие жителей Иваново также было нарушено выстрелами. Тогда участники свадебного кортежа не только начали палить в воздух, но и ехали по встречке. Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы прекратить это безобразие?
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