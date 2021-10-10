«Ах, эта свадьба»: участники кортежа в Москве устроили стрельбу

Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео)

Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара

Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией

Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд

Почему греть яйца в микроволновке - плохая идея

Ребенок чуть не погиб из-за глупости матери