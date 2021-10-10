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«Ах, эта свадьба»: участники кортежа в Москве устроили стрельбу

«Ах, эта свадьба»: участники кортежа в Москве устроили стрельбу (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2021 20:27
Сообщество : Автомир
Метки: кортеж   перестрелка   происшествие   свадьба   стрельба из машины   хулиганы   
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Колонна из шести машин решила дополнить кортеж «салютом» и открыла огонь.
Проезжая по Дмитровскому шоссе, весельчаки начали палить из огнестрельного оружия. Однако недолго музыка играла. Веселье было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Хулиганы задержаны, их личность и обстоятельства инцидента устанавливаются.
К сожалению, пальба во время свадебного кортежа частое явление. Ранее спокойствие жителей Иваново также было нарушено выстрелами. Тогда участники свадебного кортежа не только начали палить в воздух, но и ехали по встречке. Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы прекратить это безобразие?

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Метки: кортеж   перестрелка   происшествие   свадьба   стрельба из машины   хулиганы   
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33  комментария
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36k
Франц Лефорт Полчаса назад
Тут меня как то обвинили в разжигании. И у меня вопрос к кавказким и азиатским фишкянам!?
А что бы было если бы? В Махачкале или Грозном? Ну предположим русские стали танцевать "барыню"?
Чего Вы добиваетесь? Что бы Вас мочили по тёмным углам?
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725
Alex 14 секунд назад
Меры?
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1k
max 4 минуты назад
захватывающее видео, мурашки по всему телу.
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12k
Михалыч 9 минут назад
При каждом эпизоде со стрельбой из автотранспорта, приглашать на свадьбу спецназшоу, со светошумовыми гранатами в авто, побитыми стёклами, мордой в пол, 15 суток и оплатой выезда группы. Авто и оружие конфисковывать.
Ссылка youtu.be
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2k
Хрюн 10 минут назад
«Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы прекратить это безобразие?». - Да просто стрелять в ответ «на поражение» !
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20k
Слепой Пью 11 минут назад
Как какие меры? Пулемет на перекрестке и полный короб - и огонь на поражение...
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605
Олег 11 минут назад
каждая свадьба вроде регистрируется ЗАКСе, как только чурки женятся - выделять в сопровождение БТР или бардак с 12,7/14,5 на башне. как только очередной любитель мелкого рогатого скота начинает стрелять в воздух - очередь из крупняка по тачке как по террористам
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3k
a_komolow 14 минут назад
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206
Serega Tim 15 минут назад
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1k
MC 17 минут назад
Могу представить, что бы произошло, если бы ослое.бы начали стрелять во время свадьбы, где ни будь Копенгагене, Стокгольме, Будапеште или Варшаве!!! Ну сколько можно терпеть этих безмозглых и необучаемых приматов????
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897
Евгений 20 минут назад
надо высылать обратно на родину всех любителей этого дела, с запертом въезда лет на 10. И сочувствующих тоже!
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5k
Ruk 22 минуты назад
меры? огонь на поражение, выживших судить по совокупности, терроризм, вооружённое сопротивление и тд. представителей диаспор, которые тут же понесут общаковые деньги прокурорам и судьям, расстрел на месте
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618
MerryGoRound 24 минуты назад
Рассматриваю такую стрельбу, даже холостыми, как террор. угрозу и бандитизм. А посему, плевать мне свадебный там кортеж или еще что, но это никак не снимает ответственности с тех кто творит этот откровенный беспредел. Поэтому предлогаю в погоне за этими обмудками палить по колесам им в машины, прямо во время езды, пока нет народа рядом, а там плевать что с этими дальше будет, - разобьются, перевернуться или еще что. Им плевать на чужие жизни, так и нам плевать на их.
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337
Вадим Курбатов Полчаса назад
Ни с этой ли свадьбы фотография!?)
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15
Valparaiso Полчаса назад
запретить охолощенное
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65
Александр Поляков Полчаса назад
дебилы
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14k
Patmaz Полчаса назад
Посадить всех участников свадьбы, включая жениха и невесту по статье "терроризм", вот тогда может задумаются
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1k
Sanek Полчаса назад
Нужно просто наказывать по существующим законам. И наказание должно быть неотвратимым
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7k
Мистер Фикс Полчаса назад
Дать одним хороших песдюлей от полиции, тогда остальные задумаются
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
Опять костромичи? Или вологодские?
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