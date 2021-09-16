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Ребенок чуть не погиб из-за глупости матери

Ребенок чуть не погиб из-за глупости матери (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 10:09
Метки: в мире   видео   дети   мама   мать   повезло   происшествие   
624
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Мать года, а может и десятилетия заставила своих сыновей пролазить через шлагбаум. Камера наблюдения зафиксировала, как подобная дурость чуть не привела к гибели ребенка.
Хочется надеяться, что для мальчика всё обошлось без серьезных последствий.

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Метки: в мире   видео   дети   мама   мать   повезло   происшествие   
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Стыдно, но заржал в голос.
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1k
Moon24 2 минуты назад
Просто цирк )))) Один ребенок пролез , а второй воткнул голову как тупой баран ))))))) Классно его приподняло ))))))
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10k
Karelian 4 минуты назад
"пролазить"
всё понятно...
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5k
Ruk 15 минут назад
почему там шлагбаум?
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2k
Заряд бодрости 55 минут назад
размножение- очень приятный процесс, но только первые 10 секунд.
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24k
Vazari 55 минут назад
Идиотка, блин.
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14k
Роберт Шекли 59 минут назад
Я переживал, что она его за ноги потянет
Думаю, что после этого нижнюю часть шлагбаума убрали, от греха подальше
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