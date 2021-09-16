Ребенок чуть не погиб из-за глупости матери

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Мать года, а может и десятилетия заставила своих сыновей пролазить через шлагбаум. Камера наблюдения зафиксировала, как подобная дурость чуть не привела к гибели ребенка.
Хочется надеяться, что для мальчика всё обошлось без серьезных последствий.
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всё понятно...
Думаю, что после этого нижнюю часть шлагбаума убрали, от греха подальше