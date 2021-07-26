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Когда дурная голова рукам покоя не дает

Когда дурная голова рукам покоя не дает (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 09:37
Метки: Юмор   видео   неожиданно   неудача   происшествие   свадьба   фейл   
1077
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Мужчина решил пострелять серпантином во время проведении свадебного торжества. Очень скоро он пожалел о своем решении.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   неожиданно   неудача   происшествие   свадьба   фейл   
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9  комментариев
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48
Zlaja ptica Час назад
Тут дело даже не в металлизированном серпантине. Выбор места для празднования на 5+
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793
шурик Полчаса назад
Когда учился в школе похожим способом погиб мальчик .
Бросал на провода ЛЭП медную проволоку от трансформатора .
Весь в ожогах был .
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−169
Dmitry Dmitry 39 минут назад
лоботряс прокуривший всю учебу на углу школы с пасанами
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5k
Sergey 49 минут назад
"дурная голова рукам покоя не дает" - это пословица про мое начальство
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314
Отец Пигидий Час назад
Вещь
В наше время такого не было. Мы просто магнитную плёнку от катушечных магнитофонов на провода кидали. Чудесный был по тем временам фейерверк.
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8k
Lilian 2 часа назад
"Серьёзный" Сэм?
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21
Вжик 2 часа назад
Сказочный...
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Пиндосы, во время незаконной и преступной агрессии против Сербии,так линии электропередач вырубали,сбрасывая фольгу с самолётов тоннами.
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Alex Chebrikov

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