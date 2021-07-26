1077
1
1
Мужчина решил пострелять серпантином во время проведении свадебного торжества. Очень скоро он пожалел о своем решении.
Сделал свадьбу незабываемой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Попытка произвести впечатление на девушку
- Иногда стоит прислушиваться к советам друга
- Модель упала на подиуме во время показа
- Сила подвела джедая
- Поляк и свекольная закваска
Метки: Юмор видео неожиданно неудача происшествие свадьба фейл
33
Понравилось33
Новости партнёров
Бросал на провода ЛЭП медную проволоку от трансформатора .
Весь в ожогах был .