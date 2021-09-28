Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией

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Из-за нарушения правил пожарной безопасности свадебное торжество закончилось раньше, чем планировали собравшиеся в зале люди.
К счастью, все гости и организаторы успели покинуть помещение. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнем.
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Метки: видео люди огонь пиротехника повезло пожар происшествие свадьба
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