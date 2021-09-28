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Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией

Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 12:14
Метки: видео   люди   огонь   пиротехника   повезло   пожар   происшествие   свадьба   
436
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Из-за нарушения правил пожарной безопасности свадебное торжество закончилось раньше, чем планировали собравшиеся в зале люди.
К счастью, все гости и организаторы успели покинуть помещение. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнем.

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Метки: видео   люди   огонь   пиротехника   повезло   пожар   происшествие   свадьба   
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6  комментариев
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87
Сергей Викторович 47 минут назад
Я не понимаю свадьбы, не понимаю. В большинстве случаев это не семейное торжество, а ярмарка тщеславия и бал сатаны в одном флаконе. Надо выделиться, выпендриться, придумать что-то эдакое, потратить кучу бабла чтобы было круче всех..... А на самом деле эта это все надо только тем, кто на этом зарабатывает.
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35k
Alex 13 минут назад
О тупые....
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15k
Теуш Алексей 19 минут назад
Мало им "Хромой лошади"! Ещё бы фейерверк запустили в зале. ДБ.
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736
Дмитрий Полчаса назад
"Хромая лошадь" дубль два ?
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176
Киса Кацман Час назад
Что за дебил ржёт за кадром?
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9k
Cornho 2 часа назад
Это великого ума надо быть, чтобы зажигать такие штуки в помещении.
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