Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара

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Утром 16 сентября в одной из квартир в Анапе произошло возгорание. Очевидец запечатлел местного жителя, который в одном нижнем белье вылез на карниз дома, спасаясь от пожара.
Пожар начался на балконе и вскоре едким дымом заволокло всю квартиру. Мужчина не смог добраться до двери и выбрался через окно. Он встал на небольшом выступе и стал ждать помощи.
Через несколько минут подоспели сотрудники МЧС и помогли ему спуститься на землю.
Через несколько минут подоспели сотрудники МЧС и помогли ему спуститься на землю.
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