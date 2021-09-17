Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара

FISHKINET
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото... 15 вещей, которые нельзя делать в Японии 15 вещей, которые нельзя делать в Японии Бандиты с большой дороги, которых боятся даже бабки у подъездов (но это не точно) Бандиты с большой дороги, которых боятся даже бабки у подъездов... 16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами 16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами Антиполицейское шоу, покорившее мир: история создания "Коломбо" Антиполицейское шоу, покорившее мир: история создания "Коломбо" 50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно" 50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень... Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи О хитрой женской бухгалтерии… Разоблачаем? О хитрой женской бухгалтерии… Разоблачаем? Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он? Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он? Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал... Статистика и 20 фото деревенских интерьеров, которые возьмут за душу и не отпустят Статистика и 20 фото деревенских интерьеров, которые возьмут за... Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с... Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались В КНДР заявили о своей мощи, показав запуск баллистической ракеты, неожиданным способом В КНДР заявили о своей мощи, показав запуск баллистической ракеты,... 1991 год. Фестиваль "Монстры рока" - тушинское побоище 1991 год. Фестиваль "Монстры рока" - тушинское побоище Жизни питомцев важны Жизни питомцев важны Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара
Главная > Видео 
Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара

Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 09:34
Метки: Россия   анапа   видео   карниз   пожар   происшествие   
420
1
1
Утром 16 сентября в одной из квартир в Анапе произошло возгорание. Очевидец запечатлел местного жителя, который в одном нижнем белье вылез на карниз дома, спасаясь от пожара.
Пожар начался на балконе и вскоре едким дымом заволокло всю квартиру. Мужчина не смог добраться до двери и выбрался через окно. Он встал на небольшом выступе и стал ждать помощи.

Через несколько минут подоспели сотрудники МЧС и помогли ему спуститься на землю.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Россия   анапа   видео   карниз   пожар   происшествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Кыся 2 часа назад
Да тут и без трусов вылезешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DoCk 2 часа назад
Ля а что он должен был делать? Костюм тройку напялить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 2 часа назад
вот странно...кто то начал снимать и вдруг перестал, че там дальше было... да пох) ...хз мож пленка кончилась в айфоне)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
611
Mowgley 2 часа назад
Ссылка youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге Рабочий чудом остался жив во время камнепада Рабочий чудом остался жив во время камнепада Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина завис на проводах между домами В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина завис на проводах между домами
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

653506



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
2
201
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника»
1
210
Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника»
Набирающие популярность
Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё
2
50
Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё
Кастомный Chevrolet Nova 1970 года выпуска, принадлежавший Эдди Ван Халену
1
1
Кастомный Chevrolet Nova 1970 года выпуска, принадлежавший Эдди Ван Халену
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#факты#автомобили#Россия#авто аварии#интересное#полиция#Украина#Москва
#фото#люди#прикол#автомир#аварии#история#позитив#картинки#новости#фильм
#Юмор#подборка#кино#ynews#дтп#в мире#фотографии#сша#природа#коты

На что жалуетесь?

Вернуться