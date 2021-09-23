Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд

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Установленная на железнодорожном переезде в городе Эрмело (провинция Гелдерланд, Нидерланды) камера наблюдения запечатлела, как женщина совершила несколько непонятных маневров и чуть не попала под поезд.
Героиня ролика проигнорировала запрещающий сигнал светофора и перебежала через пути. Через несколько секунд она захотела вернуться.
На опубликованных в сети кадрах видно, как поезд пронесся мимо женщины и чуть не зацепил её.
На опубликованных в сети кадрах видно, как поезд пронесся мимо женщины и чуть не зацепил её.
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2. я не врала, я так чувствовала, а теперь чувствую наоборот.