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Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд

Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 08:46
Метки: Нидерланды   в мире   видео   повезло   поезд   происшествие   слабоумие и отвага   
624
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Установленная на железнодорожном переезде в городе Эрмело (провинция Гелдерланд, Нидерланды) камера наблюдения запечатлела, как женщина совершила несколько непонятных маневров и чуть не попала под поезд.
Героиня ролика проигнорировала запрещающий сигнал светофора и перебежала через пути. Через несколько секунд она захотела вернуться.

На опубликованных в сети кадрах видно, как поезд пронесся мимо женщины и чуть не зацепил её.

Источник:

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Метки: Нидерланды   в мире   видео   повезло   поезд   происшествие   слабоумие и отвага   
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18  комментариев
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16k
Пумба 59 минут назад
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799
Алексей Гулевич Минуту назад
капец ... что она хотела сделать, жестяк ... как куры перед приближением машины начинают бежать в сторону машины
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7k
sivanov1079 3 минуты назад
Коренное население...
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14k
Роберт Шекли 16 минут назад
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3k
Виктор 21 минуту назад
Курица
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19k
BiZ 23 минуты назад
недавно котенка переехал - вел себя аналогично..
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7k
Ivan Полчаса назад
Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поездПосмотреть
Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд
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9k
Сергей Полчаса назад
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7k
Денис Полчаса назад
Этой права на машину точно давать нельзя!
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15k
Alex ASK 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
КОСТЯН Час назад
ход конём... какая везучая идиотина))
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28k
Антон Час назад
Сумасшедшая какая-то. Обойти шлагбаум справа, если уж ломанулась на ЖД, никак?
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6k
Игорь Час назад
типичная курица
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35k
Alex Час назад
Анна Каренина, попытка №1.
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39k
dima423 Час назад
вот ведь епанутая...
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2k
EvgeniySAN Час назад
Интересно как мозг женщины работает в такой момент и какие сигналы посылает?
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