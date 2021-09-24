Почему греть яйца в микроволновке - плохая идея

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Микроволновая печь является очень удобным прибором, но далеко не все продукты в ней можно безопасно разогревать. Почему не стоит готовить яйца в микроволновке на своем примере показал мужчина.
Почему не стоит пытаться приготовить яйца в скорлупе в микроволновке.
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И есть более простые способы согрет яйца.