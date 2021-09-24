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Почему греть яйца в микроволновке - плохая идея

Почему греть яйца в микроволновке - плохая идея (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 09:17
Метки: Микроволновая печь   взрыв   видео   микроволновка   повезло   происшествие   яйца   
961
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Микроволновая печь является очень удобным прибором, но далеко не все продукты в ней можно безопасно разогревать. Почему не стоит готовить яйца в микроволновке на своем примере показал мужчина.
Почему не стоит пытаться приготовить яйца в скорлупе в микроволновке.

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Метки: Микроволновая печь   взрыв   видео   микроволновка   повезло   происшествие   яйца   
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12  комментариев
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46k
doker Час назад
Надо в алюминиевую фольгу заворачивать.
Красиво.

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7k
Elena Ki 3 минуты назад
Омлет вполне можно сделать. Я делаю. В чашке.
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10k
Джон Уик 5 минут назад
А разве яйцо не взрывается внутри микроволновки.
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9k
ScorpionDS 10 минут назад
Он дожил до такого возраста и не знал этого?
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2k
Sergius SPb 11 минут назад
Тупые янки. Это из-за них технику сопровождают глупыми инструкциями,типа кошку в микроволновке не сушить....
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Это ему еще повезло , я видел как дверца от МВ летела )))
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64k
Viktor Час назад
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21k
Андрей Иванов Час назад
Во-первых, яйца прищемятся крышкой, а это больно. Во-вторых, излучение микроволновки может отмутировать будущих детей.

И есть более простые способы согрет яйца.
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