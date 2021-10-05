На Тайване здание бывшей гостиницы рухнуло на дорогу

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В городе Хуалянь шестиэтажная гостиница упала на дорогу в ходе проведения работ по её сносу. Здание неожиданно начало крениться вбок и рухнуло перед удивленным автомобилистом.
Автомобильный регистратор запечатлел момент падения. По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.
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Метки: Тайвань видео гостиница неожиданно падение
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