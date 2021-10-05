FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7576 постов • 1243 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
На Тайване здание бывшей гостиницы рухнуло на дорогу

На Тайване здание бывшей гостиницы рухнуло на дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 09:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тайвань   видео   гостиница   неожиданно   падение   
535
1
1
В городе Хуалянь шестиэтажная гостиница упала на дорогу в ходе проведения работ по её сносу. Здание неожиданно начало крениться вбок и рухнуло перед удивленным автомобилистом.
Автомобильный регистратор запечатлел момент падения. По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.

Смотреть с 0:20

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Тайвань   видео   гостиница   неожиданно   падение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
819
Иван 24 минуты назад
Ё-маё, а дорогу то почему не перекрыли? Мотоциклист седой наверное домой приехал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
ОВКР КРТП 37 минут назад
Директор кирпичного завода седой чувак на скутере поехал отмечать свой второй день рождения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 53 минуты назад
Да уж произошла потеря устойчивости, бывает, стоймех 4 курс. Скорее всего при обследовании здания, если оно было плохо, обследовали фундамент, был просажен/треснут/подмыт со стороны дороги. При разборе после уменьшения площади фундпмента споизошло смещение центра тяжести на ослабленую сторону и посадка и обрушение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mowgley 58 минут назад
Факт, что никто не пострадал, учитывая плотность населения на Тайване, - это просто колоссальное везение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk 2 часа назад
надеюсь ему оплатили химчистку салона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами Пьяный пассажир вытолкнул проводницу из вагона Пьяный пассажир вытолкнул проводницу из вагона Неожиданная встреча с медвежьим семейством Неожиданная встреча с медвежьим семейством Бутылка упала с полки и сама вернулась обратно Бутылка упала с полки и сама вернулась обратно Женщина неожиданно упала со стоматологического кресла Женщина неожиданно упала со стоматологического кресла Автомобиль упал на сотрудниц автосалона в Бразилии Автомобиль упал на сотрудниц автосалона в Бразилии
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

656750



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Привинтили на славу: автомобильные номера
1
72
Привинтили на славу: автомобильные номера
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
4
94
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Набирающие популярность в сообществах
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
23
Россия или США: кому принадлежит Луна
Нежнее нежного: почему начало осени считается бархатным сезоном?
1
6
Нежнее нежного: почему начало осени считается бархатным сезоном?
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#Разное#СССР#сша#кино#ynews#еда#смешные
#факты#история#люди#прикол#Россия#подборка#фотографии#полиция#приколы#на различный вкус
#фото#животные#новости#автомобили#автомир#дтп#прикольные#аварии#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться