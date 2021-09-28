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Пьяный пассажир вытолкнул проводницу из вагона

Пьяный пассажир вытолкнул проводницу из вагона (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Травма   видео   конфликт   падение   пассажир   поезд   проводница   
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На вокзале в мордовском городе Рузаевка конфликт проводницы с пассажиром обернулся для сотрудницы РЖД травмой. Нетрезвый мужчина повздорил в тамбуре со сделавшей ему замечание проводницей и толкнул её. Женщина выпала из вагона и повредила ногу.
На опубликованных кадрах видно, как женщина падает из тамбура вагона на перрон.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Метки: Травма   видео   конфликт   падение   пассажир   поезд   проводница   
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12  комментариев
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1k
Иван 2 часа назад
Пьяное тело наверное хотело покурить но проводница помешала его планам!
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Показать 1 ответ
6k
mr.Poher 11 минут назад
Стопудов сосун палочек здоровья. Есть же в каждом поезде наряд, есть статься за поведение в общественных местах, а ты проводница.
Ну моги ты ментам, статье и долпайопу соединиться!
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165
Чумной Доктор 14 минут назад
Мордовия славится своими лагерями . думаю мужик бывал в тех заведениях и думаю скоро их снова посетит - так сказать не далеко уедет.
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911
User1982 18 минут назад
штраф + тюрма + пожизненный запрет на ЖД транспорт (логично и на авиа). И сразу будет паенькой
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22k
Андрей Час назад
Как же задолбало такое вот пьяное быдло!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
39k
−104
Dmitriy 2 часа назад
Очень жаль что проводницы виде пьяного тела - вместо того, чтобы вызвать полицию и снять это неадекватное существо с поезда - делают замечание, уходят по своим делам , а пассажиры вынуждены терпеть такое соседство дальше.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Могла и позвоночник и ноги сломать. Придурка надо было под поезд, слишком много долбоёпов развелось.
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35k
Alex 2 часа назад
Замочить ублюдка.
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