Пьяный пассажир вытолкнул проводницу из вагона

767
1
1
На вокзале в мордовском городе Рузаевка конфликт проводницы с пассажиром обернулся для сотрудницы РЖД травмой. Нетрезвый мужчина повздорил в тамбуре со сделавшей ему замечание проводницей и толкнул её. Женщина выпала из вагона и повредила ногу.
На опубликованных кадрах видно, как женщина падает из тамбура вагона на перрон.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Источник:
Ссылки по теме:
- Установка окна пошла не по плану
- Неудачная попытка девушки напасть на охранника
- В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку
- В США мужчина натирал беконом дом мусульман и попал в полицию
- "Они же трутся гениталиями" : женщине не понравилось, что подростки лежат на одной полке в поезде
25
Понравилось25
Новости партнёров
Ну моги ты ментам, статье и долпайопу соединиться!